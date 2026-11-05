Le Portugal avant et avec Cristiano Ronaldo : l'histoire d'une inspiration qui a changé le visage de l'histoire

La légende Cristiano Ronaldo a surpris les amoureux du football, ce jeudi, en annonçant sa retraite internationale avec la sélection portugaise, au terme d'un parcours historique avec la Seleção.

Cette décision de mettre un terme à sa carrière internationale intervient quelques semaines après son différend avec le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, qui l'avait conduit à quitter le rassemblement de l'équipe lors de la dernière trêve internationale.

Malgré le désir de Ronaldo de poursuivre avec la sélection portugaise et de réaliser son rêve d'inscrire le 1000e but de sa carrière sous ce maillot, et malgré la volonté de Jesus de le convoquer dans la liste qu'il doit dévoiler demain, la star d'Al-Nassr a pris les devants en annonçant sa retraite internationale aujourd'hui.

Ainsi s'achève l'une des plus belles histoires d'un international avec la sélection de son pays, Cristiano ayant livré un parcours légendaire avec sa sélection, qui restera gravé à jamais dans l'histoire du football.

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Le début de l'aventure avec le Portugal

Il faut d'abord souligner que Cristiano n'est pas venu pour achever ce que d'autres avaient entamé, ni pour ajouter un titre à un géant dont l'armoire regorge de trophées. Il est arrivé dans une équipe éloignée du gratin des grandes sélections, dont les ambitions ne dépassaient pas la qualification aux tournois internationaux, pour la placer sur la carte du football, la mener aux podiums et inspirer toute une génération en prouvant que rien n'est impossible dans le monde du football.

En août 2003, Cristiano Ronaldo était âgé de 18 ans et 6 mois, mais il a attiré tous les regards après ses performances éclatantes sous le maillot du Sporting Lisbonne, ce qui a poussé Manchester United à le recruter à l'époque.

Son niveau remarquable a attiré l'attention du sélectionneur du Portugal, le Brésilien Luiz Felipe Scolari, qui l'a intégré à l'équipe malgré les grands noms du football portugais de l'époque.

Scolari l'a aligné lors du premier match qui a suivi sa convocation, une rencontre amicale face au Kazakhstan.

Les convocations se sont ensuite enchaînées pour le jeune talent, qui a participé à la préparation de l'Euro 2004, tournoi au cours duquel il a inscrit son premier but international, lors du match d'ouverture face à la Grèce.

Malgré la défaite en finale face à la Grèce, le tournoi a officiellement annoncé l'émergence d'une grande star dans les rangs du Portugal, dont la vedette numéro un était alors Luís Figo.

Le Portugal avant l'ère Cristiano

Avant l'apparition de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, l'équipe surnommée la Seleção ne figurait pas parmi les grandes puissances du football mondial, à l'instar du Brésil, de l'Argentine, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres.

Le « Brésil de l'Europe » était perçu comme une sélection dotée de talents individuels exceptionnels et pratiquant un football plaisant, mais qui n'était pas un prétendant permanent aux titres, sa présence sur la scène mondiale se caractérisant par des « éclairs intermittents » suivis d'absences de plusieurs années.

En Coupe du monde, la présence du Portugal avant l'ère Ronaldo se limitait à seulement 3 participations (1966, 1986 et 2002).

Au cours de ces rares participations, la performance la plus marquante remonte au Mondial d'Angleterre 1966, sous la houlette de la légende Eusébio, lorsque l'équipe décrocha la troisième place, tandis que le reste des décennies fut marqué par une absence quasi totale, entrecoupée du revers d'une élimination précoce dès la phase de groupes lors des éditions de 1986 au Mexique et de 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Quant au Championnat d'Europe des nations, le Portugal n'a connu le chemin des phases finales qu'à 3 reprises seulement avant 2003 (les éditions de 1984, 1996 et 2000).

Et malgré une qualification pour les demi-finales dès sa première participation en 1984, puis une répétition de cet exploit par la « génération dorée » menée par Luís Figo à l'Euro 2000, le palmarès de la sélection est resté totalement vierge de tout sacre continental.

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Un tournant historique à l'ère Ronaldo

On peut affirmer que la véritable histoire du Portugal dans le monde du football a commencé à l'ère Cristiano Ronaldo, la sélection A ayant réalisé ce que beaucoup considéraient comme de simples rêves.

En effet, au cours des 23 années qu'a duré la carrière internationale de Ronaldo, le Portugal n'a jamais manqué la Coupe du monde ni le Championnat d'Europe des nations.

Il suffit de rappeler que le Portugal, durant les décennies précédant Ronaldo, n'avait participé qu'à 3 éditions de la Coupe du monde, alors qu'il s'est présenté 6 fois consécutives à l'ère du Don.

Il en va de même pour l'Euro, auquel il n'avait participé que 3 fois au cours de toute son histoire, mais dont il a doublé ce total en présence de Cristiano.

De plus, le Portugal n'avait remporté aucun titre avant Ronaldo, alors qu'il en possède désormais 3 : le titre de l'Euro et deux titres en Ligue des nations.

Sur le plan du classement international, il suffit de souligner que le Portugal n'est sorti du top 10 à l'ère Cristiano Ronaldo qu'une seule fois, en 2008, lorsqu'il occupa la 11e place.

Le Portugal a atteint le meilleur classement de son histoire après sa victoire à l'Euro 2016, en se hissant à la troisième place mondiale, ce qui relevait de l'inimaginable lors des décennies précédentes.

Des chiffres historiques pour Cristiano avec le Portugal

En 23 ans, Cristiano a réussi à établir de nombreux records historiques sous le maillot du Portugal, dont celui du joueur le plus capé au niveau international avec 234 matchs.

Le Don est également le joueur le plus prolifique de l'histoire avec la sélection de son pays, avec 146 buts inscrits et 45 passes décisives, en plus d'être le seul joueur de l'histoire à avoir marqué lors de 6 éditions de la Coupe du monde.

Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe des nations, avec 14 buts, et il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du monde, avec 11 buts.

Ronaldo change la mentalité portugaise

Cristiano Ronaldo ne s'est pas contenté de marquer des buts : ses déclarations, dès ses débuts avec la sélection portugaise, sur la nécessité de décrocher des titres ont complètement transformé l'ambition portugaise.

Alors que la qualification à la Coupe du monde et au Championnat d'Europe des nations était un rêve pour le Portugal, la donne a changé au point que la qualification est devenue une chose banale et que l'objectif est désormais de remporter des titres.

Et malgré les moqueries de certains lorsque Ronaldo avait autrefois déclaré que son plus grand rêve était d'être le meilleur joueur du monde tout en décrochant des titres pour le Portugal, il a tenu sa promesse et conduit la Seleção à monter sur les podiums à 3 reprises, ce que les supporters n'avaient jusqu'alors jamais imaginé.

La présence de Cristiano dans la sélection portugaise a par ailleurs imposé bien des contraintes aux adversaires et élevé l'ambition de tous les Portugais, un constat attesté par de nombreuses anciennes stars du Portugal et d'ailleurs.

Dans les messages d'adieu diffusés aujourd'hui, de nombreuses anciennes stars du Portugal, ainsi que des clubs, ont adressé des messages de remerciement à Cristiano, affirmant qu'il les avait inspirés à réussir et à tenter de réaliser ce que certains pourraient juger impossible.

Cristiano et un héritage éternel pour le Portugal

Il faut insister sur le fait que Cristiano, à l'âge de 18 ans et 6 mois, n'a pas rejoint l'une des sélections géantes du football mondial : le Portugal était une équipe moyenne, capable de jouer le rôle de l'outsider et de proposer un football plaisant, mais qui n'a jamais été un candidat hors du commun à la conquête des titres.

Avec la retraite internationale de Ronaldo, son rôle dans le football portugais ne prendra pas fin, car ce qu'il a accompli avec la sélection, ce qu'il a changé dans l'esprit des jeunes et ce qu'il a semé en eux marquera encore les décennies à venir.

Aujourd'hui, nombreux sont ceux, au Portugal et au-delà, à affirmer que Ronaldo est pour eux une source d'inspiration qui les pousse à viser la réussite et à ne pas renoncer face à ce que l'on pourrait appeler l'impossible.

Enfin, ce que Cristiano a apporté au Portugal peut se résumer dans la déclaration du ministre de l'Économie portugais, Manuel Castro Almeida, qui a affirmé que « beaucoup ne connaissent le Portugal qu'à cause de Cristiano Ronaldo », soulignant que l'importance de la star portugaise dépasse largement le cadre du football et constitue une immense valeur économique et culturelle pour le pays.