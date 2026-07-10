L'équipe d'Argentine se prépare à affronter la Suisse dimanche prochain, dès l'aube, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Tenant du titre, l’Albiceleste a validé son billet pour les quarts de finale après une victoire palpitante 3-2 face à l’Égypte, tandis que la Suisse a émergé aux tirs au but contre la Colombie.

Selon le journal « AS », le capitaine Lionel Messi et son entraîneur Lionel Scaloni forment un duo quasi invincible : depuis leur association en sélection, ils n’ont perdu qu’un seul match à élimination directe en Coupe du monde et en Copa América.

Cette unique défaite remonte au 2 juillet 2019, lorsque l’Albiceleste s’était inclinée 0-2 face au Brésil en demi-finale de la Copa América.

Depuis, l’Albiceleste a aligné douze succès de rang dans les matches à élimination directe des deux compétitions.

Autre statistique notable : l’Albiceleste n’a plus perdu la moindre séance de tirs au but depuis le 26 juin 2016, date de sa défaite en finale de la Copa América face au Chili sous les ordres de Tata Martino.

La rencontre s’était conclue sur un nul blanc, avant que le Chili ne l’emporte 4-2 aux tirs au but, Messi et Lucas Biglia ayant tous deux manqué leur tentative pour l’Albiceleste.

Parmi les douze succès obtenus sous l’ère Scaloni en matches à élimination directe, quatre l’ont été aux tirs au but, dont la plus retentissante reste la finale de la Coupe du monde 2022 face à la France.