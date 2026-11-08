José Mourinho se prépare à suivre le choc tant attendu entre l'Atlético de Madrid et le Barça, après que le Real Madrid a signé une victoire importante face à Valence, se plaçant ainsi dans une position idéale avant la trêve internationale, dans un contexte marqué par une nette amélioration du rendement de l'équipe et son rapprochement de la tête du classement de la Liga et de la Ligue des champions.

Selon le journal espagnol AS, Mourinho avait exprimé en plaisantant, avant la rencontre entre l'Atlético et le Barça, son souhait de voir « les deux équipes perdre ensemble ».

Et après avoir franchi l'obstacle de Mestalla, qui ne s'est pas révélé aussi redoutable que l'entraîneur portugais le craignait, il peut désormais s'installer devant son écran pour regarder le duel des deux grands rivaux locaux, en savourant un seau de pop-corn, la victoire sur le score de trois buts à zéro à Valence faisant que n'importe quel résultat de la rencontre tant attendue sur la pelouse du « Riyadh Air Metropolitano » servira les intérêts de son équipe.

Mais plus important encore, il ne s'agit plus de considérer les résultats à court terme : « l'enchaînement des matches », dont Mourinho parle si souvent, est devenu une réalité indéniable.

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Le journal a souligné que le Real Madrid s'est transformé en une équipe totalement différente de celle qui souffrait d'irrégularité en début de saison et avait concédé une lourde défaite dans le derby.

L'entraîneur est parvenu à trouver la bonne formule, ce que ressentent également les joueurs, et cela se reflète sur le classement de l'équipe dans les deux compétitions.

Le Real Madrid est arrivé à la trêve internationale après avoir enchaîné 8 victoires consécutives, se rapprochant de la tête du classement de la Ligue des champions, après avoir réalisé un parcours parfait avec quatre victoires en quatre matches, en plus de la première place en Liga.

Au-delà de l'amélioration au classement de la Liga et des quatre victoires consécutives à l'extérieur, qui inquiétaient Mourinho, ce qui distingue le plus l'équipe actuellement, c'est l'harmonie entre les personnalités de ses joueurs et leurs rôles sur le terrain.

AS a expliqué que Fede Valverde s'est enfin convaincu que son poste naturel est celui d'arrière droit, tandis qu'Arda Güler, Bernardo et Diomande contribuent à renforcer la rigueur défensive, ce qui permet à Jude Bellingham de se débarrasser de l'énorme charge physique qu'il avait l'habitude d'assumer seul. Ainsi, l'esprit collectif de l'équipe est apparu sous son meilleur jour.

Une grande évolution pour le Real Madrid

Concernant la possibilité que le Real Madrid actuel soit plus solide que les équipes qui l'ont précédé, Mourinho a refusé de s'en attribuer le mérite, déclarant après la rencontre de Mestalla : « Le mérite leur revient, et je ne peux désigner aucun élément de mon travail qui ait été déterminant pour qu'ils atteignent ce niveau. Ils répondent de manière extraordinaire en tant qu'équipe unie. »

L'entraîneur madrilène a ajouté, exprimant sa satisfaction : « Il y a une grande évolution, et cette équipe me donne une bonne sensation. »

Le staff technique, mené par son entraîneur, continue d'affirmer que le Real Madrid n'est pas encore une équipe parvenue au stade de la perfection, mais il a réussi à transmettre le calme et la confiance aux joueurs, ce qu'il cherche à préserver durant la période actuelle, marquée par une abondance de victoires et de résultats positifs.

Mourinho a dit à ses joueurs : « Je leur répète toujours que gagner avec le Real Madrid n'est pas quelque chose qui mérite d'être célébré, c'est la situation normale. »

Le Real Madrid enchaîne désormais les victoires avec davantage de fluidité et d'efficacité, comme s'il avait appuyé sur l'accélérateur pour que les affaires du Merengue reviennent à la normale.