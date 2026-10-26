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Le milieu de l’Inter Milan Piotr Zielinski a fait preuve d’un sang-froid remarquable en transformant, à la 98e minute, le penalty de la victoire face au gardien de la Fiorentina David De Gea. L’international polonais a balayé les récentes critiques visant son équipe après la victoire 2-1 à San Siro.

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Zielinski offre à l’Inter une victoire sensationnelle sur penalty

Piotr Zielinski a gardé son sang-froid à la 98e minute pour parachever la remontée spectaculaire de l’Inter Milan face à la Fiorentina (2-1), à San Siro. Entré en jeu en seconde période, le milieu de terrain polonais s’est présenté au point de penalty après une faute sur Marcus Thuram dans la surface.

Zielinski a expédié son tir dans la lucarne, ne laissant aucune chance à David De Gea, pourtant brillant dans le but de la Fiorentina.

Ce but a conclu six minutes de temps additionnel frénétiques et déclenché des scènes de liesse dans tout le stade.

Le milieu de terrain garde son sang-froid sous la pression

Interrogé sur ce penalty décisif, Zielinski a assuré n’avoir jamais douté de sa manière de procéder, malgré l’excellente prestation de De Gea. « La pression était forte, c’est certain, mais j’étais calme et convaincu de pouvoir marquer », a déclaré Zielinski après le match.

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« Nous avons gagné et nous sommes heureux. Continuons comme ça. »

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« Il y a et il y aura toujours des critiques, mais nous n’y pensons pas et nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Zielinski balaie les critiques après le revers européen

Le milieu de terrain a souligné que l’équipe restait concentrée sur ses objectifs à long terme malgré la pression médiatique. « Les résultats sont excellents, à l’exception de celui contre Brugge : les critiques nous importent peu », a affirmé Zielinski.

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L’entrée en jeu de Zielinski a permis à l’Inter de reprendre un contrôle précieux au milieu de terrain lors de son assaut final.

Sa maîtrise tactique a permis à l’équipe de Cristian Chivu de maintenir une pression constante jusqu’au coup de sifflet final.

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L’Inter prend de l’élan après une fin de match haletante

Le penalty décisif de Zielinski permet à l’Inter de poursuivre sa bonne dynamique en championnat, près du sommet de la Serie A.

L’équipe a prouvé sa capacité à obtenir des résultats sous une pression immense.

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L’Inter se tourne désormais vers son prochain match de championnat avec une confiance partagée par tout le groupe.