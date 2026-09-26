C’est ce que rapporte Sky Sports. Selon le média, les Reds font désormais eux aussi partie des clubs qui ont le joueur de 24 ans sur leur liste de souhaits. Un intérêt d’Arsenal, Chelsea et Tottenham avait déjà été évoqué auparavant. Schade est encore sous contrat avec Brentford jusqu’en 2028 seulement.

Selon ce rapport, le club de Schade a donc déjà mené de premiers entretiens avec l’ailier au sujet d’une prolongation de leur collaboration. L’objectif serait que Schade signe un contrat de longue durée à Brentford.

L’ancien joueur de Fribourg a, tout comme son équipe, réussi un excellent début de saison : les Bees sont toujours invaincus après cinq matches de Premier League, se sont imposés à domicile contre Tottenham et Chelsea, et ont en outre enregistré trois matches nuls. Ils occupent ainsi actuellement la quatrième place du classement. Schade a jusqu’ici inscrit trois buts en Premier League.

Comment Kevin Schade a-t-il joué en Ligue des nations contre les Pays-Bas ?

Pour les débuts du sélectionneur Jürgen Klopp, Schade a été titularisé jeudi à Amsterdam en Ligue des nations contre les Pays-Bas. Il a joué sur l’aile gauche et a livré une prestation correcte.

Natif de Potsdam, il a d’abord joué à Babelsberg avant de rejoindre en 2018 le SC Fribourg depuis les équipes de jeunes de l’Energie Cottbus, où il a réussi sa percée. En 2023, Brentford a ensuite déboursé 25 millions d’euros pour celui qui était alors âgé de 21 ans. En Premier League, il totalise 24 buts et huit passes décisives en 107 duels. Avec l’équipe d’Allemagne, il compte jusqu’ici six sélections, sans enregistrer la moindre contribution décisive. Dimanche, Schade et l’équipe d’Allemagne disputeront à domicile leur match de Ligue des nations contre la Grèce.