Comme l’indique un rapport de Sky, il existe surtout encore de graves divergences concernant l’indemnité de transfert. Le club saxon réclamerait 120 millions d’euros pour l’ailier de 19 ans, une somme que les Merengue ne sont (encore) pas prêts à mettre sur la table.

Depuis environ 24 heures, les négociations entre les deux clubs seraient donc au point mort. Leipzig aurait même totalement ignoré la dernière offre des Madrilènes, car elle ne correspondait manifestement pas aux attentes financières.

Ainsi, à l’heure actuelle, tout porte à croire que Diomande s’envolera samedi avec le club de Bundesliga pour le stage de préparation en Autriche, une perspective que le Real voulait absolument éviter. Le joueur lui-même espérait visiblement que l’opération serait bouclée d’ici là.

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Yan Diomande ne devrait pas jouer lors du match de préparation de Leipzig

Leipzig dispute samedi un match de préparation contre le club de troisième division du SC Verl avant son départ, mais Diomande, s’il fait le voyage, ne devrait pas y être aligné afin de ne pas compromettre un transfert qui reste possible.

Diomande a rejoint Leipzig l’été dernier en provenance du CD Leganes pour 20 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’en 2030. En 46 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré onze passes décisives.

Lors de la Coupe du monde, Diomande était un titulaire de la Côte d’Ivoire. En quatre matches dans le tournoi, il a délivré une passe décisive et s’est fait remarquer par de solides performances. Les Ivoiriens ont été éliminés de justesse en seizièmes de finale par la Norvège sur le score de 2-1.