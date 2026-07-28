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Said El MalaGetty Images
Nino Duit

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Le poker autour de Said El Mala au BVB s’intensifie : Lothar Matthäus entre désormais en scène

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S. El Mala

Lothar Matthäus est convaincu du souhait de Saïd El Mala de rejoindre le BVB et se prononce en faveur d’un transfert.

« El Mala veut aller à Dortmund », a écrit Matthäus dans sa chronique pour Sky. « Il ne le dit peut-être pas tout à fait à voix haute. Mais bien sûr, c’est plus intéressant de jouer en Ligue des champions et pour les premières places qualificatives à la C1 que d’éviter le dernier tiers du classement avec Cologne. » 


Également au regard de ses ambitions en équipe nationale, Matthäus estime qu’un transfert de l’ailier gauche de 19 ans au BVB aurait du sens : « Pour postuler auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, les matches internationaux sont eux aussi particulièrement importants. El Mala pourrait assurément franchir un grand cap si son transfert à Dortmund se concrétisait. Il a montré, par ses performances à Cologne, qu’il est prêt. »

Ces derniers jours, le bras de fer autour d’El Mala s’est intensifié. Selon des informations concordantes, le joueur aurait fait part de son souhait de partir. À l’heure actuelle, les deux clubs négocient le montant du transfert. Cologne réclamerait 50 millions d’euros. « C’est énormément d’argent, cela représente quasiment deux Adeyemi », a jugé Matthäus. Karim Adeyemi a rejoint le FC Barcelone il y a quelques jours pour 22 millions d’euros. 

L’AS Rome est aussi entrée dans la danse

« Dortmund a aussi ses limites », a expliqué Matthäus. « Mais tout le monde connaît le marché, tout le monde connaît les règles : je pense quand même qu’une indemnité de transfert autour des 40 millions d’euros devrait au moins permettre d’ouvrir des discussions. » C’est également dans ces eaux-là que se situerait jusqu’ici la plus grosse offre de Dortmund, bonus compris. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a évoqué une « multitude de fausses informations » ce week-end au sujet de ces chiffres, dans le cadre de la défaite en match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2).

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L’AS Rome serait quant à elle prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour El Mala. Par le passé, il a aussi été régulièrement associé à divers clubs de Premier League. Le contrat d’El Mala à Cologne court encore jusqu’en 2030.


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