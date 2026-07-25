Selon un rapport de The Athletic, les Merengue ont pris contact avec Leipzig afin d’échanger avec les dirigeants du club de Bundesliga au sujet de Diomande. Le Real travaillerait activement pour attirer le joueur de 19 ans au Bernabeu, affirme le média.

Skyévoque de son côté déjà une première offre du vice-champion d’Espagne. Celle-ci s’élèverait à 90 millions d’euros de montant fixe plus dix millions d’euros de bonus, soit un volume total de 100 millions d’euros. Leipzig aurait toutefois poliment refusé.

Si Brahim Diaz venait à quitter les Madrilènes, cela pourrait encore donner un nouvel élan aux discussions. L’international marocain est considéré comme un candidat au départ, et Diomande serait un remplaçant de tout premier plan pour le secteur offensif.

Un recrutement de l’international ivoirien cet été relève toutefois d’un véritable défi. Leipzig ne veut en effet pas laisser partir Diomande aussi facilement après seulement un an, et les Saxons auraient déjà refusé une offre du FC Liverpool d’un montant total d’environ 100 millions d’euros, donc similaire à celle désormais évoquée du côté du Real. Quiconque veut recruter Diomande devra sans doute formuler une offre dans la zone des 130 millions d’euros.

Le PSG était récemment considéré comme favori dans le dossier Yan Diomande

Jusqu’ici, même le Paris Saint-Germain n’était pas prêt à débourser une telle somme. Le vainqueur de la Ligue des champions porte un grand intérêt à Diomande et était jusque-là toujours considéré comme le grand favori pour son recrutement. Si le Real passe réellement à l’action et continue de surenchérir, cela relancerait la lutte pour ce jeune dribbleur.

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À Leipzig, Diomande est encore sous contrat jusqu’en 2030. Le RB aimerait sans doute offrir à l’Ivoirien un nouveau contrat assorti d’un salaire revu à la hausse afin d’augmenter les chances de le conserver. L’été dernier, Leipzig avait versé 20 millions d’euros à CD Leganes pour son transfert, et Diomande a explosé dès sa première saison en Bundesliga.

Toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives en 46 apparitions. Lors de la Coupe du monde, Diomande a ensuite été titulaire avec la Côte d’Ivoire et a enregistré une passe décisive en quatre matches dans le tournoi. Les Ivoiriens ont été éliminés en seizièmes de finale par la Norvège, s’inclinant de peu 2-1 face à Erling Haaland et ses coéquipiers.