Selon des informations concordantes des médias anglais et espagnols, le joueur de 15 ans se trouve à Barcelone avec sa famille afin de se faire une idée de son possible nouveau lieu de vie.

Sky Sports va même encore un pas plus loin. Il est question de discussions avancées avec le Barça, mais cela vaudrait aussi, justement, pour l’ennemi juré, le Real Madrid. Le Bayern Munich et le PSG se sont eux aussi vu prêter un vif intérêt pour Gabriel ces derniers temps, même si les cadors espagnols auraient une longueur d’avance.

Selon le quotidien Bild, le Bayern est déjà en contact depuis février avec l’adolescent et son entourage. Bastian Wernscheid, assistant du directeur sportif Max Eberl, serait appelé à y jouer un rôle central. Une rencontre en personne aurait également déjà eu lieu. Interrogé à ce sujet, le directeur sportif Christoph Freund est en revanche resté évasif. « Je ne parle pas des joueurs qui sont sous contrat avec d’autres clubs. Nous connaissons le joueur parce qu’il est très, très talentueux, un talent exceptionnel. Mais je ne peux pas en dire plus », a-t-il déclaré vendredi, tout en démentant des échanges actuels avec le camp du joueur.

Outre l’énorme concurrence dans la course à Gabriel, les règles internationales en matière de transferts constituent également un obstacle à une éventuelle signature. En tant qu’Anglais, l’attaquant au très grand talent ne pourrait en principe rejoindre un club européen et y jouer comme professionnel qu’à partir de son 18e anniversaire, ce qui poserait aussi problème au Real ou au Barça. Il existe toutefois une échappatoire. Parce que son père est originaire d’Irlande et que sa mère a des racines chypriotes, le jeune joueur pourrait obtenir un passeport de l’UE.

Pourquoi Manchester United ne garde-t-il pas JJ Gabriel ?

Cependant, Gabriel ne semble plus avoir d’avenir à Manchester. Comme l’a récemment rapporté le Telegraph , il voudrait absolument quitter les Red Devils et aurait même demandé que son enregistrement auprès du club soit annulé. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », selon les termes employés.

Gabriel s’est déjà forgé une réputation de super talent dès son plus jeune âge. Il joue pour Manchester United depuis l’âge de 11 ans et a inscrit 23 buts en 23 matches U18 la saison dernière. C’est aussi pour cette raison qu’il a été élu meilleur joueur de l’U18 Premier League. En août, il a en outre fêté ses débuts professionnels et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer avec l’équipe première.

Dernièrement, Gabriel s’est de nouveau illustré sur le terrain : pour ses débuts en UEFA Youth League, il a inscrit trois buts lors de la victoire 5-0 à domicile contre Sabah. Ensuite, selon le Telegraph , il aurait supprimé de ses réseaux sociaux toutes les publications en lien avec Manchester United.