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Kevin De Bruyne pourrait quitter le SSC Naples plus tôt que prévu. Dans le magazine belge NINA , son épouse Michele a évoqué leur projet de retour en Belgique.

Le couple, qui a trois enfants, envisage de quitter l’Italie, comme Michele De Bruyne l’a révélé publiquement : « Bien sûr, nous réfléchissons ensemble à l’avenir. Et nous nous disons de plus en plus souvent : nous allons nous installer dans le Limbourg. Plus tôt nous y serons, mieux ce sera. »

Si la famille apprécie le climat et la gastronomie de Naples, les inconvénients liés à l’immense popularité de Kevin pèsent davantage au quotidien. « Kevin mène une vie très limitée à Naples. Ce n’est pas particulièrement agréable pour lui. En plus, nous ne pouvons rien faire ensemble en ville, en famille. C’est le revers de la médaille, n’est-ce pas ? », a déclaré son épouse.

Michele De Bruyne a poursuivi : « À Manchester, c’était différent. Là où nous habitions, les gens nous voyaient si souvent que ce n’était plus quelque chose de particulier. Nous pouvions sortir dans la rue sans qu’une seule photo de nous soit prise. À Naples, c’est impossible. »

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Le joueur de l’équipe nationale belge ayant déjà remporté de nombreux titres au cours de sa carrière, ses projets de vie personnels prennent désormais une place croissante, a-t-elle expliqué : « À un moment donné, le football n’est plus la priorité. On a déjà tout gagné, on a déjà tout accompli. Pourquoi bouleverser la vie de ses enfants ? »

Getty Images

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Kevin De Bruyne ne s’entendait pas avec Antonio Conte à Naples

Le milieu de terrain de 35 ans traverse une période difficile à Naples, et pas seulement cette saison. L’équipe entraînée par Max Allegri n’occupe actuellement que la dixième place du classement de Serie A.

À l’été 2025, De Bruyne avait rejoint Naples avec de grandes attentes. Après une décennie en Angleterre, le meneur de jeu a signé un contrat de deux ans et est devenu l’un des joueurs les mieux payés du championnat.

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Mais De Bruyne n’a trouvé son bonheur ni sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Antonio Conte, ni sous ceux de son successeur Allegri. Outre des pépins physiques et des informations faisant état de tensions avec ses coéquipiers dans le vestiaire, c’est surtout l’approche tactique de Conte qui a frustré De Bruyne.

« C’était difficile pour moi, car Conte a une vision du football complètement différente de la mienne », a déclaré De Bruyne en juillet au journal belge Het Nieuwsblad. « Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer à mon poste préféré », a-t-il ajouté. À la question de savoir s’il était heureux que Conte soit parti cet été, De Bruyne a répondu : « Oui. De mon point de vue, il n’avait pas besoin de rester. »

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Jusqu’à présent, le Belge a disputé 36 matches officiels avec Naples, inscrivant neuf buts et délivrant six passes décisives. Récemment, De Telegraaf a rapporté que le PSV Eindhoven serait intéressé par un transfert de De Bruyne cet hiver. Son contrat en Italie court jusqu’à la fin de la saison.