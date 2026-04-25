Après la rencontre face au FC Groningen, Ilai Grootfaam devient, à seulement seize ans et quarante et un jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Feyenoord à faire ses débuts en match officiel. Entré en jeu à la 80e minute à la place de Thijs Kraaijeveld, le jeune talent a confié à Hans Kraay junior ne jamais avoir entendu parler de l’icône du club, Willem van Hanegem.

L’entraîneur Robin van Persie l’a fait entrer en jeu à la 80^e minute, en remplacement de Thijs Kraaijeveld. À 16 ans et 41 jours, il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du Feyenoord, détrônant Antoni Milambo, qui comptait 16 ans et 131 jours lors de ses débuts en 2021.

Interrogé par ESPN, Hans Kraay lui a immédiatement conseillé d’abandonner l’école, ce à quoi le jeune, sourire aux lèvres, a répondu : « Non, non, je vais d’abord obtenir mon diplôme. Le mercredi, je continue d’aller en cours, juste à côté du Kuip. Je finirai mes études avant de me consacrer entièrement au football. »

Le jeune international avoue ne pas s’être attendu à une telle accélération, alors qu’il n’est pas encore installé depuis longtemps dans le groupe professionnel. « Il y a quatre semaines, je m’entraînais avec l’équipe pour la première fois. C’est fantastique de pouvoir déjà faire mes débuts au De Kuip », a-t-il déclaré, ajoutant avoir reçu un soutien précieux de ses coéquipiers.

« Valente, Deijl et Sliti m’ont beaucoup aidé. Pendant les deux premières semaines d’entraînement, j’ai dû m’adapter à un rythme bien plus élevé, mais aujourd’hui tout va bien et je me sens parfaitement à l’aise dans le groupe. J’en suis ravi. » Interrogé sur ses points forts, il répond sans détour : « Ma vision du jeu et ma capacité à lancer une passe en profondeur. Sans oublier ma faculté à marquer, oui. »

Né à Flessingue, Grootfaam est invité par Kraay, en conclusion d’interview, à citer des footballeurs zélandais célèbres. Le premier nom qui vient à l’esprit est celui de Willem van Hanegem, icône du Feyenoord. Pourtant, le jeune milieu de terrain avoue ne jamais avoir entendu parler de cette légende. « Je ne le connais pas », déclare-t-il.

Cette ignorance a provoqué l’étonnement, teinté d’amusement, de Hans Kraay : « Tu ne connais pas Willem van Hanegem ?! C’est une légende. On va couper ce passage. Mais Willem te pardonnera », a conclu Kraay en riant.