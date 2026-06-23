Le plus grand joueur de tous les temps… Ronaldo suit les traces de Messi en établissant un nouveau record historique





Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a égalé un nouveau record historique en Coupe du monde, à l'image de son rival argentin Lionel Messi.

Le Portugal a affronté l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il a ouvert le score en reprenant d’une tête puissante un centre de João Cancelo, avant de doubler la mise à la 39^e minute après un face-à-face remporté face au gardien ouzbek.

À 41 ans et 138 jours, il devient le joueur le plus âgé à marquer pour le Portugal en Coupe du monde, dépassant Pepe, détenteur précédent du record (39 ans et 283 jours lors du Mondial 2022).

« El Don » ajoute ainsi un exploit historique à un autre : il reste également le plus jeune buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, ayant ouvert son compteur à seulement 21 ans et 132 jours lors du Mondial 2006.

Selon Opta, il est seulement le troisième joueur, après Michael Laudrup et Lionel Messi, à détenir simultanément les records du plus jeune et du plus vieux buteur de son pays en Coupe du monde parmi les sélections ayant compté plusieurs marqueurs.

Michael Laudrup avait été le premier à accomplir cet exploit avec le Danemark, avant que la légende argentine Lionel Messi ne l’imite, désormais suivi par Ronaldo.



