Le capitaine Tim Kleindienst s’en est publiquement pris à plusieurs de ses coéquipiers dans différentes interviews. Au micro de la ZDF, par exemple, il a lancé : « Nous devrions rapidement hausser notre concentration pour qu’elle tienne aussi 90 minutes, et je n’ai aucune idée de ce qui ne va pas, regarder moins TikTok ou qu’est-ce que j’en sais, au fond je me fiche de ce qu’ils font. »

Gladbach, qui avait encaissé une défaite 3-0 sur le terrain du RB Leipzig lors de la première journée, avait déjà l’allure du vainqueur contre Elversberg grâce à son avance de 3-1 au milieu de la seconde période, mais a dilapidé ce confortable avantage et laissé l’outsider renverser encore la rencontre. Les Fohlen sont ainsi derniers du classement et ont déjà encaissé sept buts en deux matches.

Pour Kleindienst, c’est inadmissible. L’international s’est aussi emporté au micro de DAZN. Au final, la victoire d’Elversberg était « totalement méritée ». Puis il a détaillé : « Tu mènes 3-1 ici, tu maîtrises tout et je n’ai aucune idée de ce qui se passe ensuite. S’il y a eu une panne de courant quelque part, ou ce qui s’est passé dans le cerveau de certains. »

Selon Kleindienst, trois buts dans un match à domicile devraient « normalement suffire contre un promu, mais je crois que nous avons déjà été dans une phase où nous ne pouvons même pas marquer autant de buts que nous en encaissons à chaque fois ». Son conseil : « Nous devrions quand même nous demander un peu ce que nous faisons réellement derrière. »

Interrogé sur le fait de savoir si les nombreux buts encaissés avaient aussi un lien avec les nombreux jeunes joueurs alignés dans le onze de l’entraîneur principal Eugen Polanski, Kleindienst a répondu : « Qu’ils fassent des erreurs, c’est normal aussi. Mais après la deuxième, la troisième, la quatrième, ça devrait finir par s’arrêter à un moment. Et il faut aussi apprendre un peu au cours d’un match. Et ça, ça ne s’est tout simplement pas produit. »

Au lieu de cela, ils avaient déjà « offert les deux premiers buts » à Elversberg. L’attaquant était toutefois particulièrement mécontent de la situation qui avait conduit, à la 80e minute, à l’égalisation provisoire à 3-3 des visiteurs. Une perte de balle à la relance a entraîné la faute de Mathieu Nguefack sur Maurice Krattenmacher, auteur d’un doublé. Le coup franc qui s’ensuivit a été superbement expédié par Felix Keidel dans les filets de Gladbach.

Tim Kleindienst : « Balancez ce ballon, si vous voulez, dans les supporters, j’en ai rien à foutre »

« Là, on joue une passe inutile qui nous fait encore perdre le ballon », a jugé Kleindienst : « On mène 3-2 à domicile, balancez ce ballon, si vous voulez, dans les supporters, j’en ai rien à foutre. Mais ne jouez pas un football aussi suicidaire. (…) » Au final, selon Kleindienst, c’était « la plus grosse merde que nous ayons produite ». L’attaquant n’était alors plus sur le terrain : il avait été remplacé à la 77e minute par Isac Lidberg, sans avoir marqué mais après une performance solide.

Lors de la troisième journée, Gladbach aura affaire le week-end prochain, justement, à Fribourg, qui a réalisé un départ brillant. Le SC occupe la tête du classement de Bundesliga après deux victoires pour commencer.