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Funeral Held For Jesus de Miguel In Their Hometown Of NavahermosaGetty Images
Abdelmawgood Samir
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Le plus grand défi du Maroc pour le Mondial 2030 : l'Espagne pose la finale comme non négociable

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Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, a placé l'organisation par son pays de la finale de la Coupe du monde 2030 au sommet des priorités du dossier d'organisation, affirmant l'attachement de l'Espagne à son droit d'accueillir le match de clôture et que cette exigence n'est pas négociable, alors que se poursuivent les tournées d'évaluation des stades candidats à l'accueil des matchs du tournoi.

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Les déclarations de Louzan sont intervenues lors du cinquième congrès de la Ligue espagnole de football « Proliga », organisé à la Cité du football de Las Rozas, dans la capitale Madrid, ce samedi, selon ce qu'a rapporté le journal «Mundo Deportivo», à un moment où se poursuivent les consultations entre les parties concernées par le dossier commun, dans l'attente des résultats de l'évaluation des installations candidates par la Fédération internationale de football « FIFA ».

Le président de la Fédération espagnole a révélé que la tournée de la délégation de la « FIFA » pour inspecter les stades n'avait pas atteint sa dernière étape, précisant que la première phase des visites s'était déroulée de manière exceptionnelle, tandis que certaines installations attendent encore d'être inspectées, parmi lesquelles le stade de La Cartuja, ainsi que les stades de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo et Valence, avant que l'image définitive des sites candidats ne soit complète.

Louzan a évoqué sa réunion avec le comité technique de la Fédération internationale, soulignant que la rencontre avait été marquée par des discussions sereines, avec la participation d'un des membres du comité de nationalité espagnole, exprimant sa confiance quant à la position de son pays et sa compréhension de ce que souhaite l'Espagne, ainsi que de ce à quoi aspire l'instance organisatrice du tournoi, sans révéler les détails des évaluations ni les résultats des discussions techniques.

Le président de la Fédération espagnole a toutefois reconnu que la prochaine étape nécessitait de passer à des négociations directes réunissant les trois parties participant à l'organisation du tournoi, dans le but de parachever les ententes et de renforcer le dossier de candidature dans sa version finale.

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Il a insisté sur le fait que la persistance d'un climat d'hésitation n'était plus acceptable, et que le règlement des points en suspens était devenu une nécessité qui ne souffre aucun report, alors que s'approche l'échéance des décisions relatives à l'organisation.

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Dans ses propos les plus tranchés, Louzan a écarté toute concession concernant l'identité du pays hôte de la finale, affirmant que la tenue de la rencontre de clôture en Espagne était « non négociable » pour son pays, et que cette position faisait l'objet d'un accord préalable, tout en reconnaissant l'existence d'autres dossiers nécessitant des négociations entre les trois partenaires, ce qui reflète la place qu'occupe la finale dans les calculs espagnols.

Concernant les stades, Louzan a révélé que la liste comptait actuellement 20 sites retenus à titre provisoire, mais il n'a pas confirmé leur adoption globale au sein de la liste finale, précisant que les sites allaient, en principe, dans la bonne direction, les prochaines évaluations devant déterminer le nombre de stades qui conserveront leur chance d'accueillir des matchs, le dossier des installations demeurant l'un des dossiers en suspens les plus importants avant l'adoption des détails définitifs de l'organisation.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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