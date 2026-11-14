Le plus grand défi du Maroc pour le Mondial 2030 : l'Espagne pose la finale comme non négociable

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Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, a placé l'organisation par son pays de la finale de la Coupe du monde 2030 au sommet des priorités du dossier d'organisation, affirmant l'attachement de l'Espagne à son droit d'accueillir le match de clôture et que cette exigence n'est pas négociable, alors que se poursuivent les tournées d'évaluation des stades candidats à l'accueil des matchs du tournoi.

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Les déclarations de Louzan sont intervenues lors du cinquième congrès de la Ligue espagnole de football « Proliga », organisé à la Cité du football de Las Rozas, dans la capitale Madrid, ce samedi, selon ce qu'a rapporté le journal «Mundo Deportivo», à un moment où se poursuivent les consultations entre les parties concernées par le dossier commun, dans l'attente des résultats de l'évaluation des installations candidates par la Fédération internationale de football « FIFA ».

Le président de la Fédération espagnole a révélé que la tournée de la délégation de la « FIFA » pour inspecter les stades n'avait pas atteint sa dernière étape, précisant que la première phase des visites s'était déroulée de manière exceptionnelle, tandis que certaines installations attendent encore d'être inspectées, parmi lesquelles le stade de La Cartuja, ainsi que les stades de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo et Valence, avant que l'image définitive des sites candidats ne soit complète.

Louzan a évoqué sa réunion avec le comité technique de la Fédération internationale, soulignant que la rencontre avait été marquée par des discussions sereines, avec la participation d'un des membres du comité de nationalité espagnole, exprimant sa confiance quant à la position de son pays et sa compréhension de ce que souhaite l'Espagne, ainsi que de ce à quoi aspire l'instance organisatrice du tournoi, sans révéler les détails des évaluations ni les résultats des discussions techniques.

Le président de la Fédération espagnole a toutefois reconnu que la prochaine étape nécessitait de passer à des négociations directes réunissant les trois parties participant à l'organisation du tournoi, dans le but de parachever les ententes et de renforcer le dossier de candidature dans sa version finale.

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Il a insisté sur le fait que la persistance d'un climat d'hésitation n'était plus acceptable, et que le règlement des points en suspens était devenu une nécessité qui ne souffre aucun report, alors que s'approche l'échéance des décisions relatives à l'organisation.

Dans ses propos les plus tranchés, Louzan a écarté toute concession concernant l'identité du pays hôte de la finale, affirmant que la tenue de la rencontre de clôture en Espagne était « non négociable » pour son pays, et que cette position faisait l'objet d'un accord préalable, tout en reconnaissant l'existence d'autres dossiers nécessitant des négociations entre les trois partenaires, ce qui reflète la place qu'occupe la finale dans les calculs espagnols.

Concernant les stades, Louzan a révélé que la liste comptait actuellement 20 sites retenus à titre provisoire, mais il n'a pas confirmé leur adoption globale au sein de la liste finale, précisant que les sites allaient, en principe, dans la bonne direction, les prochaines évaluations devant déterminer le nombre de stades qui conserveront leur chance d'accueillir des matchs, le dossier des installations demeurant l'un des dossiers en suspens les plus importants avant l'adoption des détails définitifs de l'organisation.