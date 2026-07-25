Le club saoudien d'Al-Hilal a réservé une somme faramineuse pour s'attacher les services du Colombien Luis Diaz, ailier du Bayern Munich, lors de l'actuel mercato estival.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal plaçait Luis Diaz en tête de sa liste de priorités durant ce mercato estival, après avoir déjà réussi à recruter l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United.

Le journaliste réputé Sacha Tavolieri a déclaré que Richard Hughes, l'actuel directeur sportif de Liverpool qui prendra les commandes d'Al-Hilal après la fin du mercato estival, est celui qui mène les négociations avec Luis Diaz.

Tavolieri a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », qu'Al-Hilal n'est pas encore entré dans des négociations officielles avec le Bayern Munich, le club souhaitant d'abord convaincre l'ailier colombien avant d'entamer les pourparlers avec le club bavarois.

Dans cette optique, Al-Hilal proposera à l'ancienne star de Liverpool un salaire annuel d'une valeur de 25 millions d'euros, afin d'obtenir son accord.

En cas d'accord de sa part, Al-Hilal entamera directement ses négociations avec le Bayern Munich, à qui il proposera une somme comprise entre 120 et 150 millions de dollars pour accepter de finaliser la transaction, ce qui ferait de Diaz le joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

L'ailier colombien surpasserait ainsi le Brésilien Neymar da Silva, recruté par Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour 90 millions d'euros, un montant qui n'a pas été battu jusqu'à présent.

Tavolieri a indiqué qu'Al-Hilal a réservé un budget colossal pour ses recrutements durant l'actuel mercato estival, atteignant 350 millions de dollars, ce qui signifie que la transaction concernant Diaz pourrait ne pas être la dernière en cas de réussite de sa conclusion.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal a recruté 6 joueurs jusqu'à présent durant ce mercato estival, les plus en vue étant l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, ainsi que Mohammed Al-Owais, Sabri Dahel, Abdullah Al-Anazi, Mohammed Al-Sarnoukh et Nawaf Al-Habashi.