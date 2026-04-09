Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a répondu aux demandes du gouvernement sénégalais visant à ouvrir une vaste enquête internationale afin de révéler la corruption au sein de l’instance continentale.

À la suite de la décision de la commission d’appel de la CAF d’attribuer le titre de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, alors que la sélection du Sénégal avait gagné sur le terrain, au motif que les joueurs des Lions de la Teranga avaient quitté le terrain, le gouvernement sénégalais a réclamé une enquête internationale sur des soupçons de corruption impliquant des responsables au sein de la CAF.

Motsepe a effectué hier, mercredi, une visite officielle au Sénégal dans le but d’apaiser la situation et d’affirmer que la CAF ne favorise aucune partie au détriment d’une autre dans l’affaire de la finale africaine, dont la décision est attendue du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Lire aussi :

Hakimi : je ne suis pas fier de l’incident de la serviette… et frustré malgré la victoire contre Liverpool

Arbeloa à propos des plaintes du Barça sur l’arbitrage : je ne changerai pas d’avis

Arbeloa : j’ai besoin de joueurs qui veulent briller chaque jour… et les sifflets contre Vinícius sont naturels

Un avis arbitral choque Arbeloa… le défenseur du Bayern méritait-il un carton rouge après l’action sur Mbappé ?

Lors de sa visite, Motsepe a déclaré lors d’une conférence de presse : « J’accueillerai favorablement toute enquête sur une éventuelle corruption au sein de la Confédération africaine, qu’elle soit menée par un gouvernement ou une institution indépendante. En réalité, je l’encourage. Nous coopérerons pleinement. »

Motsepe a souligné la nécessité d’adopter une politique de « tolérance zéro absolue » à l’égard de la corruption, indiquant que cette bataille dépasse le football.

Il a poursuivi : « Nous ne pouvons pas donner à nos enfants l’impression que la réussite dans la vie exige la corruption. Il doit y avoir une politique de tolérance zéro absolue. »

Il a ajouté, en insistant sur le fait que cette démarche est nécessaire pour l’avenir du football africain : « C’est le plus beau cadeau que nous puissions offrir au football africain. Pas seulement parler de corruption, mais intervenir, mettre en place les lois nécessaires et les appliquer. »

Malgré cette ouverture, Motsepe a maintenu sa position concernant le différend entre le Sénégal et le Maroc, affirmant qu’il n’existe aucune discrimination ni aucun favoritisme envers un pays africain au détriment d’un autre.

Le responsable sud-africain a déclaré : « Aucun pays ne sera jamais traité mieux qu’un autre. Cela n’arrivera pas. »

Et malgré les tensions, Motsepe a exprimé le souhait d’apaiser la situation et de renforcer l’unité, en disant : « Nous sommes convaincus que ces épreuves nous feront sortir plus unis, entre les 54 pays africains. »