« J’adore Arda. Je pense qu’il va arriver à Arda un peu ce qui est arrivé à Luka (Modric) et Bernardo (Silva) : tu commences devant et tu finis derrière », a expliqué le Portugais au sujet des perspectives du Turc.

L’entraîneur principal a poursuivi au sujet du jeune joueur : « Tu commences comme numéro 10, comme joueur offensif, puis tu termines comme numéro 8, puis comme numéro 6. Je pense qu’Arda va suivre cette voie au vu de son développement et de sa compréhension du jeu. »

Après une saison décevante sans les titres espérés, Mourinho se retrouve à Madrid face à la tâche de restructurer l’effectif. En plus de l’intégration des nouvelles recrues, l’entraîneur est attendu sur sa capacité à ramener à leur meilleur niveau les joueurs déjà présents au club.

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Quel rôle Arda Güler pourrait-il occuper au Real Madrid ?

Güler en fait aussi partie, lui dont le transfert en provenance de Fenerbahce en 2023 a coûté la coquette somme de 28 millions d’euros. Le milieu de terrain n’est toutefois pas encore parvenu à s’imposer durablement au sein de cet effectif de stars. L’une des raisons de cette stagnation réside dans son positionnement variable. Dans les plans de Mourinho, un rôle fixe semble désormais se dessiner.

Avec les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’effectif madrilène manque depuis un certain temps d’un véritable métronome capable d’organiser le jeu depuis une position reculée. Le transfert envisagé du champion du monde Rodri a capoté : il a préféré rejoindre le FC Barcelone.

Les options actuelles du Real dans l’entrejeu, comme Fede Valverde ou Aurelien Tchouameni, ne correspondent pas à ce profil. Pour Güler, un repositionnement plus bas au milieu pourrait offrir une chance d’obtenir davantage de temps de jeu.

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Jose Mourinho couvre Bernardo Silva d’éloges

Outre le cas Güler, Mourinho s’est aussi exprimé dans l’émission au sujet de la nouvelle recrue Bernardo Silva. Le milieu de terrain a rejoint les Merengue malgré l’intérêt des rivaux du FC Barcelone et de l’Atletico Madrid.

« C’est un joueur de Pep Guardiola et il vous donne tout. J’espère que nous aurons peu de problèmes et beaucoup de stabilité. Si nous avons peu de problèmes et beaucoup de stabilité, alors Bernardo est aujourd’hui pour moi un joueur de l’axe du milieu. Mais Bernardo peut jouer comme numéro 10, sur l’aile droite, repiquer dans l’axe. Bernardo peut jouer partout », a déclaré Mourinho à propos de la recrue.

Pour conclure, l’entraîneur a souligné que son recrutement reposait sur des motivations purement sportives : « C’est un joueur que j’aime depuis toujours. Cela n’a rien à voir avec le fait que Barcelone le voulait, qu’Atletico le voulait. Rien à voir avec le fait que nous allons le leur voler pour que notre voisin soit triste. J’étais convaincu que Bernardo correspond au niveau du Real Madrid. »