Le plan secret pour la Coupe du monde… Donis refuse de revivre ce qui s'est passé contre l'Argentine !

La sélection saoudienne poursuit sa préparation en vue d’affronter l’Uruguay mardi matin, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Un test difficile attend les Verts, qui figurent dans le groupe H avec l’Uruguay, l’Espagne et le Cap-Vert.

Tous les regards sont tournés vers l’entraîneur grec Georgios Donis, qui dispute son premier tournoi officiel à la tête de la sélection saoudienne, tandis que les supporters espèrent voir les Verts se montrer sous un jour nouveau lors de cette édition de la Coupe du monde.

Selon la chaîne saoudienne Al-Arabiya, qui s’est rendue au camp d’entraînement, le technicien accorde une importance particulière à la préparation physique, conscient de l’exigence des rencontres de la phase de groupes.

Selon la chaîne, le technicien hellène veut éviter de revivre le scénario de la dernière Coupe du monde, où les joueurs saoudiens avaient épuisé leurs ressources physiques dès le match d’ouverture contre l’Argentine, au détriment de leurs performances dans la suite de la compétition.

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Selon ces mêmes sources, le technicien s’appuie sur un plan clair visant à maintenir l’ensemble du groupe à un niveau de forme optimal tout au long de la compétition, en améliorant la condition physique et en appliquant une politique de rotation entre les différents éléments de l’effectif.

Ainsi, la composition de l’équipe nationale saoudienne pourrait évoluer d’un match à l’autre en phase de groupes, en fonction des besoins spécifiques de chaque rencontre et de l’état de forme des joueurs, afin de préserver un maximum de fraîcheur collective.

Selon les mêmes sources, le technicien n’a pas encore dévoilé le onze de départ prévu contre l’Uruguay, estimant que chaque élément est indispensable et susceptible d’entrer en jeu à tout moment.

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Convaincu que la concurrence interne garantit plus de souplesse, notamment sous la pression des matchs et des courts intervalles entre les rencontres, il mise sur une préparation physique rigoureuse pour préserver l’intégrité de son groupe.

Le staff technique espère ainsi préserver ses joueurs de la fatigue afin d’aborder les phases décisives à plein régime, tout en visant le meilleur résultat possible dans un groupe considéré comme l’un des plus relevés de la Coupe du monde 2026.