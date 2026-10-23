Le calme commence à revenir dans le vestiaire du Real Madrid au centre de Valdebebas, après que l'entraîneur portugais José Mourinho a réussi à établir une relation solide avec les stars de l'équipe, en s'appuyant sur une approche fondée sur l'humilité et la facilité de communication. Un changement notable après une période marquée par des différends internes et des tensions entre les joueurs et le staff technique.

Selon le journal « Marca », les joueurs ont salué la manière dont Mourinho les traite, confirmant leur satisfaction quant à sa personnalité et à son style de gestion du groupe. Le quotidien rapporte leurs propos : « Ils sont très contents de lui, c'est quelqu'un de très humble. »

L'influence de l'entraîneur portugais ne se limite pas à sa grande expérience et à son statut dans le monde de l'entraînement, elle s'étend à des détails du quotidien qui l'aident à se rapprocher des joueurs. Il tient à rester avec eux après les entraînements, à plaisanter avec eux et à traiter chaque joueur en fonction de sa personnalité.

Des sources internes au club ont expliqué au journal que Mourinho sait gérer les fortes personnalités et possède la capacité de comprendre la nature de chaque joueur individuellement, ce qui contribue à instaurer la confiance et à renforcer les liens au sein de l'équipe.

Mourinho tourne la page des différends

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Ce changement revêt une importance particulière au regard de l'atmosphère qui régnait au Real Madrid durant les périodes de Xabi Alonso et d'Álvaro Arbeloa, lesquelles ont été marquées par des différends répétés avec certains joueurs et des conflits publics qui se sont soldés par une distance entre des éléments de l'équipe et le staff technique.

Cette atmosphère a compliqué la gestion du vestiaire, dans un contexte de divergences de positions et d'apparition de divisions entre partisans et opposants, ce qui a fait du maintien de l'harmonie au sein du groupe un défi supplémentaire pour le staff technique.

Mais les indicateurs actuels reflètent un changement dans la relation entre les joueurs et l'entraîneur, les éléments expérimentés se disant satisfaits de la manière dont ils sont traités, qui allie fermeté, expérience et cordialité, tandis que Mourinho cherche à transformer ce bien-être en une confiance mutuelle soutenant la stabilité de l'équipe.

La confiance des stars, le pari le plus important de Mourinho

Il semble que Mourinho ait placé la maîtrise des tensions et le renforcement de l'harmonie entre les éléments clés parmi ses priorités depuis le début de la saison, en mettant l'accent sur la création d'un environnement permettant aux joueurs de communiquer de manière plus fluide avec le staff technique.

Selon ce qu'ont rapporté les sources internes au club, le vestiaire du Real Madrid est désormais plus à l'aise dans ses rapports avec l'entraîneur portugais, après qu'il a réussi à gagner la confiance des joueurs et à atténuer les tensions qui avaient affecté l'équipe au cours des périodes précédentes.