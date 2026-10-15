Les plus de 11 000 kilomètres que le Borussia Dortmund doit parcourir ces jours-ci pour disputer trois matches à l’extérieur en seulement six jours ont largement fait parler avant son deuxième match de Ligue des champions de la saison. D’abord dans le Grand Nord norvégien, où il s’est incliné mercredi soir face à Bodø/Glimt (0-1, 0-0 à la pause), puis samedi dans la capitale, chez l’Union Berlin, et mardi prochain dans le lointain Azerbaïdjan, face au Sabah FK.

« Aucune équipe au monde ne peut disputer tous ses matches avec les mêmes onze joueurs dans de telles conditions de voyage. C’est pourquoi nous avons procédé à des changements aujourd’hui », a expliqué l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, au micro de DAZN avant la rencontre à Bodø/Glimt. Par rapport au nul contre le Werder Brême vendredi dernier (2-2), il avait modifié son onze de départ à cinq postes.

Le patron de la défense, Nico Schlotterbeck, qui vient tout juste de se remettre d’une nouvelle blessure à la cheville, est même resté chez lui par précaution. Ramy Bensebaini l’a remplacé dans la défense à trois. Mais Kovac a effectué quatre autres changements : Konstantinos Karetsas à la place d’Ethan Nwaneri, Samuele Inacio à celle de Marcel Sabitzer et, plus surprenant, Joey Veerman et Fabio Silva à celles de Felix Nmecha et Serhou Guirassy.

BVB : le « plan pour le synthétique » raté de Niko Kovac

« J’espère que nous avons fait les bons changements », a ajouté Kovac avec un sourire. Ce n’était pas le cas. Du moins, pas avant le match. Le staff de Dortmund attendait pourtant beaucoup des titularisations de Karetsas et d’Inacio en attaque, notamment en raison de la surface inhabituelle à Bodø. « Je pense que les joueurs de petite taille s’adaptent mieux au gazon synthétique. C’est pour cela que nous avons choisi Kosta, Samuele et Fabio aujourd’hui : leurs mouvements conviennent mieux à cette surface », a expliqué Kovac avant le coup d’envoi.

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Ce « plan pour le synthétique », qui devait permettre à Karetsas, Inacio et Silva, plus vifs et mobiles que les autres options, de donner de l’impact à l’attaque, s’est toutefois complètement retourné contre Dortmund. Les deux jeunes talents de 18 ans, Karetsas et Inacio, ont particulièrement semblé perdus, le BVB ne parvenant pas à les placer dans des situations où ils auraient pu exploiter leurs qualités en un contre un et dans les combinaisons rapides en espace réduit. Au fil du match, l’effet espéré par Kovac de ses choix dictés par la surface s’est ainsi progressivement dissipé.

Qu’a reproché Niko Kovac au BVB après la défaite à Bodø/Glimt (0-1) ?

« Nous avons été très mauvais avec le ballon. L’adversaire était beaucoup plus vif », a déclaré Kovac. Il a dû reconnaître que, pour son plan de jeu, il aurait été nettement préférable de miser d’entrée sur le dynamisme de Nmecha ou de Nwaneri et sur la présence physique de Guirassy. Bodø/Glimt a « beaucoup mieux attaqué la profondeur que nous. Nous avons toujours joué dans les pieds, jamais dans le dos de la défense. Et de cette façon, on ne peut pas désorganiser un adversaire », a poursuivi Kovac.

Avec le recul, le Croate se reprochera sans doute de ne pas avoir corrigé plus tôt sa rotation malheureuse en procédant à des changements dès la pause. Car rien n’a changé dans un premier temps après la reprise : tandis que le BVB perdait toute agressivité, les locaux se montraient de plus en plus dangereux. Fredrik Sjövold a inscrit à la 52e minute le but de l’ouverture du score, méritée, qui s’est finalement avéré être celui de la victoire.

« Nous avions toujours un temps de retard, nous n’étions pas assez agressifs. C’était largement insuffisant, voilà le problème aujourd’hui », a déploré le défenseur central Waldemar Anton au micro de DAZN après la rencontre. « Jusqu’au but encaissé, nous avons été inexistants. En première période, nous n’avons pas joué avec la passion et l’intensité nécessaires pour gagner ici », s’est emporté Kovac. Après une heure de jeu, l’entraîneur a finalement réagi et procédé à un quadruple changement qui a amorcé un redressement.

Felix Nmecha et ses coéquipiers donnent une tout autre dynamique au BVB

Le visage de Dortmund a changé d’un coup : le BVB affichait soudain du dynamisme et de la détermination. Nmecha a joué un rôle moteur, apportant du danger devant le but et cette profondeur qui avait tant manqué jusque-là. Il a donné l’impulsion et, dès ses premières minutes sur le terrain, a eu plus d’influence que Veerman, décevant pendant une heure. Grâce à sa puissance physique, Guirassy a pesé sur les défenseurs de Bodø tout autrement que Silva. Ryerson et Nwaneri ont apporté beaucoup plus de percussion que Karetsas et Inacio avant eux.

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Dortmund a ainsi fini par semer dans la défense norvégienne le désordre que Kovac espérait provoquer dès la première minute. « En seconde période, on a vu que c’était possible quand nous faisions mieux les choses », a constaté l’entraîneur du BVB, la déception dans la voix. « Ce n’est qu’après le quadruple changement que nous sommes mieux entrés dans le match et que nous avons pris les commandes », a-t-il ajouté. Anton a lui aussi souligné : « Après le but encaissé, nous avons enfin commencé à jouer au football. »

Cette déception à Bodø/Glimt pourrait aussi avoir une conséquence : malgré les voyages éprouvants, une rotation importante semble désormais moins probable pour la suite de cette semaine de déplacements du BVB. « Chaque joueur de notre effectif a les qualités pour jouer », a certes insisté Kovac, avant de reconnaître sa responsabilité : « Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui et j’en assume la responsabilité. C’est moi qui ai composé l’équipe. »