« J’avais déjà essayé de faire venir Edin Dzeko à Munich », a raconté Schweinsteiger en tant qu’expert de ARD après le match du premier tour du FC Schalke en Coupe d’Allemagne sur le terrain du Hallescher FC (5-2 a.p.) lundi soir, en évoquant des approches envers l’actuel attaquant de S04 à l’époque où il évoluait au VfL Wolfsburg (2007 à 2011).

L’entraîneur de Schalke, Miron Muslic, qui venait justement d’être interviewé, a réagi avec amusement : « Je sais, je connais l’histoire. » Relancé par la présentatrice d’ARD Esther Sedlaczek pour savoir s’il l’avait entendue de la bouche de Dzeko lui-même, Muslic s’est contenté de répondre : « Je ne veux pas le révéler maintenant. »

Schweinsteiger, alors joueur du Bayern, a ensuite développé : « Nous voulions absolument le recruter, mais malheureusement, ça n’a pas marché et Edin n’est pas venu. » Dzeko avait fêté sa percée internationale à Wolfsburg, menant les Loups avec son complice d’attaque Grafite vers un surprenant titre de champion d’Allemagne en 2009, ce qui avait bien évidemment provoqué une ambiance morose au FCB.

Il n’a pas rejoint le Bayern : où Edin Dzeko a-t-il signé à la place ?

Au lieu de rejoindre le Bayern, Dzeko a finalement signé à Manchester City début 2011 pour 37 millions d’euros et, après des passages dans d’autres grands clubs internationaux comme l’AS Rome, l’Inter Milan, Fenerbahçe et la Fiorentina, il est au service de Schalke depuis janvier de cette année. D’abord engagé seulement jusqu’à la fin de la saison passée, Dzeko a signé début août un nouveau contrat d’un an et doit désormais aussi inscrire des buts importants pour Königsblau à l’échelon supérieur, en Bundesliga, après la montée.

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Que le Bosniaque ait encore un sacré sens du but à 40 ans, il l’a de nouveau démontré lundi à Halle. Entré en jeu après un peu plus d’une heure, Dzeko a d’abord transformé un penalty à la 81e minute pour donner l’avantage 2-1 à son équipe. Comme le courageux pensionnaire de Regionalliga est revenu au score et a pu égaliser à 2-2 juste avant la fin du temps réglementaire, le promu en Bundesliga a dû passer par la prolongation, dans laquelle Dzeko a joué un rôle décisif.

Bastian Schweinsteiger sous le charme d’Edin Dzeko : « Super pour la Bundesliga »

D’abord, il a offert le but du 3-2 à Moussa Sylla (98e), redonnant l’avantage à son équipe, et Schweinsteiger a ensuite salué : « La manière dont il offre le 3-2... peu d’avant-centres sont capables de faire une telle remise. » Dans le temps additionnel de la première période de la prolongation, Junior Adamu a porté le score à 4-2, puis à la 117e minute, Dzeko s’est offert un doublé et a définitivement scellé la victoire du favori en inscrivant le but du 5-2 final.

« C’est clairement un joueur qui fait la différence », s’est encore enthousiasmé Schweinsteiger au sujet de Dzeko. « C’est un régal d’avoir un tel joueur [...] Avec sa manière de jouer au football, il est super pour la Bundesliga. » Jusqu’à présent, l’international bosnien a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en douze matches officiels avec Schalke, et il jouit de la plus haute estime au sein de l’équipe. Après cette entrée en matière laborieuse en Coupe, S04 vise désormais ses premiers points importants en Bundesliga : lors de la 1re journée, Dzeko et ses coéquipiers se déplaceront dimanche sur la pelouse du FC Augsbourg.