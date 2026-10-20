Le plan de sauvetage est lancé : 8 revenants frappent aux portes d'Al-Nassr

Des signes d'embellie se profilent dans la crise des blessures qui frappe les rangs d'Al-Nassr, après que le Portugais Carlos Miguel, responsable du staff médical du club, a mis en place un plan de soins et de rééducation visant à réintégrer progressivement 8 joueurs aux entraînements collectifs, une initiative qui pourrait donner un sérieux coup de pouce à l'équipe lors de la prochaine phase de la saison.

Le quotidien saoudien « Arriyadiyah » a rapporté que Miguel a établi un calendrier précis pour les rendez-vous des joueurs à la clinique du club, où les Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan, aux côtés d'Abdulrahman Ghareeb et de Nader Al-Sharari, suivent des séances de soins intensives en vue de leur retour attendu aux entraînements collectifs.

En revanche, Rakan Al-Ghamdi, Mohamed Maran, Raghed Najjar et Mubarak Al-Buainain poursuivent leurs programmes de soins et de rééducation, conformément aux calendriers préalablement établis, sous la supervision du staff médical du club.

Coman souffre d'une blessure à l'ischio-jambier, avec des prévisions de son retour à l'entraînement avant le coup d'envoi de la prochaine journée de la Saudi Pro League. Quant à Simakan, il se rapproche de la reprise de la course après sa blessure à l'articulation du pied, tandis qu'Abdulrahman Ghareeb poursuit son programme de rééducation pour se remettre d'une forte contusion à cette même articulation.

Concernant Nader Al-Sharari, son retour sur les terrains est attendu dans un délai compris entre deux et trois semaines, après sa guérison de la blessure à l'ischio-jambier dont il a été victime.

Par ailleurs, Rakan Al-Ghamdi et Mohamed Maran ont bien avancé dans leur processus de guérison des blessures aux ischio-jambiers dont ils ont été victimes en début de saison, tandis que les gardiens Raghed Najjar et Mubarak Al-Buainain suivent la dernière phase de leurs programmes de rééducation, après leur rupture des ligaments croisés la saison dernière.

Ces développements interviennent alors qu'Al-Nassr se prépare à affronter Neom, mardi soir, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, dans l'attente des dernières nouvelles sur l'état physique des blessés et sur leurs chances de revenir pour renforcer l'équipe lors des échéances à venir.



