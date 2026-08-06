Le transfert de Cristian Romero à l'Atlético de Madrid est plus proche que jamais, après que le club a réussi à dégager les liquidités financières et l'espace nécessaire dans sa masse salariale grâce à trois ventes en seulement quatre jours.

Selon le journal espagnol « Marca », le directeur sportif Mateo Alemany a mené une manœuvre rapide pour financer les recrutements, avec pour objectif de renforcer la défense avec la star argentine, considérée comme une priorité absolue pour l'équipe.

Cette avancée est intervenue après la finalisation du transfert de Matteo Ruggeri à Aston Villa, celui de Nahuel Molina à la Roma, et la conclusion d'un accord définitif portant sur le transfert de Thiago Almada à River Plate.

Après des négociations qui ont duré plusieurs semaines entre River Plate et le club brésilien de Flamengo, le club argentin a conclu l'affaire à son avantage pour environ 20 millions d'euros, permettant à Almada de relancer sa carrière dans son pays. Le joueur se préparait à rejoindre le rassemblement de la sélection argentine au centre d'entraînement « Ciro » lundi prochain, mais il va interrompre ses vacances à Ibiza pour se rendre à Buenos Aires afin de conclure officiellement les formalités de son transfert.

Les recettes des trois transferts ouvrent la porte à Romero

Avec cette opération, l'Atlético de Madrid ajoute 20 millions d'euros à ses caisses, qui s'ajoutent aux 18 millions d'euros fixes + 6 millions de bonus de la vente de Ruggeri, ainsi qu'aux 19 millions d'euros, dont 13 millions fixes, du transfert de Molina à la Roma.

Ainsi, le club dispose désormais des ressources financières suffisantes pour présenter sa première offre à Tottenham en vue de recruter Cuti Romero, offre qui s'élève à 30 millions d'euros. Le défenseur central argentin attend le dénouement de son transfert, dans un climat d'optimisme prudent au sein de l'Atlético quant à la réussite de l'opération.

Le plan d'Alemany n'est pas terminé, et les recrutements sont conditionnés par les départs

Malgré l'avancée sur le dossier Romero, le plan de Mateo Alemany reste inachevé. L'équipe a besoin de renforts supplémentaires pour compenser les départs d'Antoine Griezmann, de Thiago Almada et de Nico González, alors que le club s'est jusqu'à présent contenté de la seule signature de Kang-in Lee.

Tout nouveau mouvement repose sur le principe « un joueur sort, un joueur entre ». Ainsi, le transfert de Nico González est lié au départ préalable d'un autre joueur, tandis que le recrutement d'un attaquant supplémentaire nécessite le départ d'au moins deux joueurs.

La liste des candidats au départ comprend José María Giménez, Thomas Lemar et Carlos Martín, en plus des recettes attendues de la vente des joueurs de l'académie, après les départs de noms tels que Giano Monserrati, Julio Díaz, Kostis et Murcio. Et jusqu'à ce que ces dossiers soient réglés, les deux opérations restantes resteront en suspens.