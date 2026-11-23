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Gary Neville estime qu’Arsenal conservera facilement son titre en Premier League après un week-end où ses plus proches poursuivants ont perdu des points précieux. L’ancien latéral a également qualifié la situation actuelle de Manchester United d’« embarrassante » après une lourde défaite contre Liverpool qui laisse le club dans la zone de relégation.

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Arsenal prend les commandes de la course au titre

Arsenal a pris les commandes de la course au titre en Premier League. L’équipe de Mikel Arteta compte six points d’avance en tête du classement après un match nul 2-2 contre Newcastle . La déception d’avoir perdu des points à St James’ Park a été atténuée par les faux pas de ses plus proches poursuivants.

Brighton, deuxième, a subi une défaite surprise 2-0 contre Hull City, tandis que Manchester City a dû se contenter d’un nul 1-1 face à Fulham . Parmi les grands clubs habituels, seul Liverpool a gagné du terrain. Le club s’est imposé nettement 4-0 contre Manchester United à Anfield.

Neville prédit un titre facile à Arsenal

Neville s’attend à ce qu’Arsenal conserve le trophée remporté la saison dernière après 22 ans d’attente. Le consultant estime que le club évolue à un tout autre niveau que ses rivaux.

« Quand on regarde les six premiers de Premier League aujourd’hui, Arsenal se détache clairement et va remporter le championnat sans difficulté, a déclaré Neville dans son podcast sur Sky Sports. Mais pour les autres équipes habituellement dans les cinq ou six premières places, cela faisait longtemps que la situation n’avait pas été aussi mauvaise, non ? Elles sont vraiment en difficulté. »

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« Liverpool a évidemment été un peu meilleur aujourd’hui, mais Chelsea est en difficulté, Tottenham est en difficulté. Manchester United est en difficulté, et Manchester City semble avoir considérablement régressé par rapport au niveau affiché sous Pep Guardiola. C’est donc une période très intéressante : d’autres équipes commencent à émerger et la compétition devient beaucoup plus serrée. C’est un championnat très étrange cette année. »

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Manchester United touche le fond

Alors qu’Arsenal domine le classement, Manchester United a chuté à la 19e place de Premier League. L’équipe a connu des débuts difficiles sous les ordres de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino , subissant une lourde défaite contre Liverpool après l’expulsion de Leny Yoro dans les dix premières minutes. Neville a dressé un constat sévère de la situation actuelle de son ancien club.

« Je ne pense pas qu’ils luttent pour le maintien, a déclaré Neville. Ils sont avant-derniers, mais je pense qu’ils vont s’en sortir et commencer à remonter au classement. »

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« C’est vraiment embarrassant. La situation est vraiment désespérée et c’est épuisant de les regarder jouer. C’est le pire Manchester United depuis 53 ans. »

Et maintenant ?

Manchester United doit rapidement trouver le moyen de rebondir et de sortir de la zone de relégation. De son côté, Arsenal tentera d’accroître son avance en tête du classement lors de ses prochains matches de Premier League.