« Le pire de sa carrière » : qu'a montré Mourinho lors de son premier Clasico face au Barça ?

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, aborde le Clasico de demain face au Barça au Camp Nou, en espérant ne pas revivre le cauchemar de son premier match disputé contre le club catalan en tant qu'entraîneur du club merengue, lorsqu'il avait subi une défaite écrasante qu'il avait alors qualifiée de « pire de sa carrière ».

Les débuts de José Mourinho en Clasico n'ont pas été ceux qu'il espérait, puisqu'il a encaissé une défaite face au Barça sur le score de 5-0 au Camp Nou, le 29 novembre 2010, dans le cadre de la 13e journée de la Liga, lors d'un match qui a révélé l'ampleur du défi qui l'attendait pour rivaliser avec l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola.

Le Real Madrid abordait cette rencontre sans la moindre défaite lors des 12 premières journées du championnat, et Mourinho n'avait perdu aucun match officiel avec le club madrilène depuis sa prise de fonctions à l'été 2010.

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Mais le Barça a imposé sa supériorité très tôt dans le Clasico, puisque Xavi Hernández a ouvert le score à la 10e minute, avant que Pedro Rodríguez ne double la mise à la 18e minute, les locaux terminant la première période avec deux buts d'avance.

Au début de la seconde période, Mourinho a procédé à son premier changement en faisant entrer Lassana Diarra à la place de Mesut Özil, mais ce changement n'a pas stoppé la domination catalane, puisque David Villa a inscrit deux buts consécutifs, aux 55e et 58e minutes, profitant de deux passes décisives de Lionel Messi, avant que Jeffrén Suárez ne vienne compléter la manita, dans la première minute du temps additionnel.

Les statistiques du match ont montré l'ampleur de l'écart entre les deux géants : le Barça a dominé la possession avec 66 % contre 34 % pour le Real Madrid, et a tiré 15 fois contre seulement 5 tirs pour le club madrilène, en plus de cadrer 6 ballons contre deux tirs pour le Real Madrid.

Les choses se sont encore aggravées pour le club merengue dans les dernières minutes de la rencontre, après l'expulsion de Sergio Ramos à la suite de son agression sur Carles Puyol.

À l'issue du match, Mourinho a reconnu la supériorité du Barça et a qualifié cette défaite de la pire de sa carrière d'entraîneur à l'époque, affirmant que son équipe avait livré une prestation très médiocre, tandis que l'adversaire avait réalisé une performance exceptionnelle.



