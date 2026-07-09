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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le pire de la Coupe du monde 2026… Un record négatif pour le Maroc face à la France

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
France
Maroc
É.-U.

Les Coqs ont imposé leur supériorité durant la première période.

L'équipe nationale marocaine a bouclé la première période face à la France avec des statistiques offensives très limitées, ce jeudi soir, en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques « Squawka », le Maroc est devenu l’équipe ayant effectué le moins de tirs au cours de la première mi-temps d’un match de la Coupe du monde 2026, après n’avoir tiré qu’une seule fois au but, un tir qui est passé à côté du cadre.

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À l’inverse, les Bleus ont imposé leur domination avec 13 tirs en 45 minutes, dont 3 ont frappé les montants.

La star française Kylian Mbappé a obtenu un penalty en première période après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui, mais le gardien Yassine Bounou a repoussé sans difficulté la tentative de l’attaquant du Real Madrid.

Rappelons que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir dominé le Canada (3-0) en huitièmes, tandis que la France s'est imposée de justesse face au Paraguay (1-0).


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