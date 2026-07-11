Le pire de l’histoire… Un complexe lié à la Coupe du monde hante l’Angleterre avant son match contre la Norvège

L'équipe d'Angleterre aborde son quart de finale face à la Norvège avec un passé mondialiste toujours en quête de confirmation.

Les Three Lions défient la Norvège à minuit au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis) en quart de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon « Prime Video », l’Angleterre présente le pire bilan de l’histoire des quarts de finale de la Coupe du monde, malgré dix participations à ce stade de la compétition.

Les « Trois Lions » n’ont franchi ce cap qu’à trois reprises, tandis que l’élimination a été le résultat inévitable lors des sept autres rencontres, ce qui en fait la sélection la plus souvent éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde.

La première qualification, acquise aux dépens de l’Argentine (1-0) lors de la Coupe du monde 1966, a précédé le seul titre des Three Lions ; la deuxième face au Cameroun (3-2) en 1990, puis la dernière contre la Suède (2-0) en 2018.

En revanche, les Three Lions ont été éliminés à ce stade par trois sélections européennes : l’Allemagne en 1970 (2-3), le Portugal en 2006 aux tirs au but, et la France lors de la dernière édition (1-2).

Les quatre autres revers sont survenus contre le Brésil (1-3 en 1962 et 1-2 en 2002), l’Uruguay (2-4 en 1954) et l’Argentine (1-2 en 1986).