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Le pire de l'histoire : l'Angleterre foudroie le sélectionneur des Émirats avant le choc face à Oman

Z. Dalic
Emirats Arabes Unis vs Oman
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Croatie vs Angleterre
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Que s'est-il passé ?

Le Croate Zlatko Dalić, sélectionneur de l'équipe des Émirats arabes unis, a reçu une triste nouvelle avant la rencontre face à Oman dans le cadre de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 ».

L'équipe des Émirats arabes unis affronte son homologue omanaise ce samedi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Environ une demi-heure avant le coup d'envoi de la rencontre, un match disputé s'est achevé en Ligue des nations de l'UEFA, remporté par l'Angleterre face à la Croatie sur le score de 7-0, lors de la troisième journée des matches du groupe 3.

Selon le réseau « Stats Foot », cette lourde défaite est devenue la pire de l'histoire de l'équipe de Croatie.

Cette lourde défaite est survenue seulement 3 mois après le départ de Dalić du banc de l'équipe de Croatie, où il a été remplacé par son compatriote Slaven Bilić, tandis que lui est parti entraîner l'équipe des Émirats arabes unis.

L'équipe de Croatie a connu une époque dorée aux côtés de Dalić, qui l'a dirigée pendant 9 ans, depuis 2017, et l'a menée à la deuxième place lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, et à la troisième lors du Mondial 2022 au Qatar.

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