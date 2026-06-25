Le but précoce de Leroy Sané pour l’Allemagne face à l’Équateur, ce jeudi lors de la 3ᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, a immédiatement déclenché une vive polémique arbitrale.

La chaîne espagnole « Archivo Far », spécialisée dans l’analyse des décisions arbitrales, a critiqué la validation de cette réalisation, estimant que le joueur allemand Alexander Pavlovic avait commis une faute manifeste en levant le pied de manière imprudente.

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Bien qu’il ait touché le ballon, Pavlovic a ensuite percuté le visage du joueur équatorien Pedro Vitti avant que le cuir n’atteigne son coéquipier Florian Wirtz, lequel a servi Sané pour l’ouverture du score.

Selon elle, l’action aurait dû être sanctionnée par une faute en faveur de l’Équateur, et le VAR n’a pas rempli son rôle après la validation de l’arbitre américaine Torri Penso.

La chaîne a même parlé d’une « scène d’arbitrage regrettable », estimant que le niveau des arbitres lors de cette édition est « le pire de l’histoire de la Coupe du monde ».



