« Le pilier de l’équipe des Oranje a disputé ses deux derniers matchs de la Coupe du monde dans un état de douleur extrême, soulagé uniquement par des injections. »

Frenkie de Jong a disputé les matchs contre la Tunisie (victoire 3-1) et le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but) sous anesthésie locale. Le milieu de terrain des Oranje souffrait énormément du genou, selon SPORT.

Le milieu de terrain souffrait déjà de douleurs lombaires, suite à un choc avec Quinten Timber lors d’un entraînement, choc qui avait valu à ce dernier une commotion cérébrale.

Sa participation au match contre la Suède (5-1) était incertaine, mais il a tout de même été titularisé.

Lors des deux dernières sorties des Oranje, le milieu de terrain du FC Barcelone a donc pris le risque de jouer sous anesthésie locale.

Le milieu de terrain, qui compte 70 sélections avec les Pays-Bas, est actuellement en vacances et doit retrouver le Barça dans quelques semaines.

Selon les informations disponibles, le Barça ne s’inquiète pas pour sa condition physique et s’attend à ce que la douleur ait disparu avant le début de la nouvelle saison.