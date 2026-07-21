Le pilier de l’équipe d’Argentine laisse entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale : « Il est peut-être temps de passer la main. »

Emiliano Martínez pourrait avoir disputé son dernier match avec l’Argentine. Le gardien de 33 ans a semé le doute sur son avenir en sélection dans un message publié sur Instagram.

À travers plusieurs clichés de cette Coupe du monde, il revient sur le tournoi. « Je rêvais de la remporter à nouveau. Je rêvais de la ramener en Argentine et d’écrire à nouveau l’histoire », écrit-il.

« Honnêtement, la douleur est difficile à exprimer avec des mots. Je dois maintenant réfléchir à beaucoup de choses, déterminer la voie à suivre et décider s’il est temps de prendre du recul », laisse-t-il entendre, faisant allusion à une possible fin de sa carrière internationale.

« Je suis tellement désolé… J’ai vraiment tout donné pour aider mon pays et mes coéquipiers », conclut Martínez.

Le gardien a disputé 67 sélections avec l’Argentine depuis ses débuts en 2021, s’imposant comme le dernier rempart titulaire de l’Albiceleste.

Un an plus tard, il est devenu champion du monde au Qatar et a été désigné meilleur gardien de la compétition.

Lors de la Coupe du monde estivale, le gardien a préservé ses cages inviolées à deux reprises et n’a pas manqué une minute de jeu. Dimanche, en finale, il a été soumis à une pression intense, mais n’a pu empêcher l’Espagne de s’imposer 1-0.