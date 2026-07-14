« Le piège se referme à nouveau »… Un cauchemar amer oblige Barcelone à élaborer un plan d'urgence pour le mercato

Selon la presse, le FC Barcelone redoute un nouvel embouteillage financier qui pourrait survenir dès la fin de la saison prochaine. Le club catalan active donc un plan d’urgence sur les deux prochaines fenêtres de mercato.

Selon le journal « Marca », le club catalan a récemment sollicité une avance de 210 millions d’euros pour financer ses transferts et renforcer son effectif. Cette situation découle des difficultés financières provoquées par le retard pris dans les travaux de rénovation du Camp Nou, qui privent le club des recettes initialement prévues.

Cette avance, prélevée sur les futures recettes de droits télévisés, doit lui permettre de renforcer immédiatement l’effectif.

Mais il existe une deuxième raison, tout aussi déterminante : le club devrait à nouveau être exempté de la règle du transfert 1 pour 1 cet été.

Certains observateurs s’interrogent sur la faisabilité de cette mesure, d’autant que le club catalan a récemment annoncé son retour à l’application de cette règle, ce qui lui permettrait de recruter normalement.

Cette possibilité s’explique par une forte hausse prévue des recettes lors du prochain exercice financier, renforcée par une « gestion sportive avisée » des départs et des baisses substantielles de salaires.

Cette embellie devrait toutefois être temporaire : le club risque de replonger dans le rouge dès l’été prochain.

La raison est à nouveau financière : lors de la saison 2027/2028, le club ne pourra disputer ses matchs au Camp Nou pendant six mois.

Le club devra donc retourner au stade de Montjuïc, une solution temporaire qui génère nettement moins de revenus.

Cette perte financière limitera à nouveau sa capacité de recrutement, car le club encourra une sanction pour non-respect de la règle du 1:1.

D’où l’urgence : le club doit boucler ses transferts lors des deux prochaines fenêtres (été 2024 et hiver 2025), alors qu’il aurait pu les étaler sur quatre périodes.

Conscient qu’il risque de se retrouver avec un effectif surchargé l’été prochain, le club a donc intensifié ses efforts pour se renforcer dès maintenant.

La moitié du budget prévu, soit 105 millions d’euros, doit être investie dès le mercato estival en cours ; l’autre moitié sera conservée pour le mercato hivernal, avec une disponibilité à partir de novembre.

Pour l’instant, le club a déjà recruté Gordon et finalise le transfert d’Ademi. L’arrivée de Julián Álvarez, ou d’un autre attaquant aux caractéristiques similaires, ainsi que la finalisation de l’opération João Cancelo sont attendues.