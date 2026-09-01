Les deux légendes du football brésilien Ronaldo Nazario et Roberto Carlos entrent dans une nouvelle phase dans le monde de l'investissement sportif, après que le club d'Inter de Limeira a approuvé le transfert de 80 % des actions de sa société de football à un groupe d'investisseurs qui les réunit, dans une démarche visant à ramener le club dans le cercle de la lutte pour les plus hauts niveaux du football brésilien.

Selon ce qu'a annoncé le club à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, l'approbation a été obtenue à une écrasante majorité de 53 voix pour contre une seule voix contre, entérinant la création d'une société par actions de football et le transfert de la part la plus importante au groupe d'investisseurs, tandis que l'association Inter de Limeira conserve 20 % des actions.

Le groupe d'investisseurs comprend, aux côtés de Ronaldo et de Roberto Carlos, l'homme d'affaires Enrico Ambrogini et d'autres investisseurs, alors que les rapports indiquent que le projet prévoit des investissements pouvant atteindre 454 millions de reals brésiliens sur une période de 10 ans, une valeur estimative liée à l'atteinte des objectifs de croissance et de développement, et non un apport financier entièrement garanti.

Inter de Limeira porte une histoire qui s'étend sur plus d'un siècle, puisqu'il a été fondé il y a 112 ans, et la nouvelle structure d'investissement cherche à reconstruire le club sur les plans sportif et financier, en se fixant un objectif à long terme consistant à accéder au championnat de première division brésilien au cours des prochaines années.

L'équipe participe actuellement à la troisième division du championnat brésilien, aux côtés de sa participation au championnat de l'État de São Paulo, après que le club a connu, au cours des dernières années, une baisse de divisions à la suite de périodes antérieures marquées par des succès notables, dont la victoire au championnat de l'État de São Paulo en 1986.

Cette transaction s'inscrit dans une tendance croissante dans le football brésilien vers la transformation des clubs en sociétés par actions de football, ce qui permet d'attirer des capitaux privés et de fournir de nouvelles sources de financement pour développer les infrastructures, les équipes et investir dans les talents.