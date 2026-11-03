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Antonio Nusa, jeune talent prometteur du RB Leipzig, a reconnu qu’il comptait déstabiliser Erling Haaland avant leur rencontre de Ligue des champions à fort enjeu. L’ailier norvégien, qui s’illustre en Bundesliga cette saison, espère perturber le rythme de son coéquipier en sélection en lui envoyant un message avant le match.

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Nusa se prépare à retrouver Haaland

Le choc à la Red Bull Arena revêt une importance toute particulière pour Nusa, qui affrontera pour la première fois en match officiel entre clubs son capitaine en sélection, Haaland. Les deux Norvégiens sont proches en dehors du terrain, et Nusa cite régulièrement l’attaquant de Manchester City comme une influence majeure dans sa carrière. Malgré leur amitié, Nusa est déterminé à faire en sorte que son compatriote reparte d’Allemagne les mains vides mercredi soir.

L’ailier a confirmé son intention de contacter Haaland avant le coup d’envoi. « C’est un gars formidable. J’ai hâte de le voir. J’espère que nous pourrons gagner. Je vais lui envoyer un message », a déclaré Nusa à Bild avec le sourire.

Un nouveau joueur décisif émerge à Leipzig

Lorsque Leipzig a autorisé la vente de Yan Diomande au Real Madrid pour la somme astronomique de 125 millions d’euros, de nombreux observateurs se sont demandé comment le club de Bundesliga compenserait une telle production offensive. Mais après le premier quart de la saison, la réponse semble être venue de Nusa, 21 ans. Le talent norvégien a pris le relais sans difficulté et est devenu le point d’appui d’une attaque dynamique sous la direction de l’entraîneur Martin Demichelis.

Les statistiques de Nusa sont impressionnantes : il est actuellement le joueur le plus décisif de son club, avec quatre buts et six passes décisives depuis le début de la saison. La rencontre face à Manchester City constituera le véritable test de sa progression. Si Leipzig s’appuie souvent sur le collectif depuis le départ de Yan Diomande, c’est désormais de Nusa que l’on attend l’étincelle créative.

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Demichelis salue une étoile montante irrésistible

Demichelis a couvert d’éloges son étoile montante, reconnaissant que le jeune joueur est rapidement devenu un cauchemar pour les défenses adverses. L’ancien pilier du Bayern Munich n’a pas mâché ses mots dans son appréciation élogieuse de la progression soudaine du prodige, qu’il juge au sommet de sa forme et capable d’apporter l’étincelle décisive à l’attaque de l’équipe.

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Demichelis s’est montré particulièrement élogieux au sujet de l’impact du jeune joueur sur l’équipe. « Il est difficile de défendre contre lui. Il faut être honnête : il est dans une forme exceptionnelle et fait vraiment la différence », a déclaré Demichelis.

Leipzig face à un lourd passé

La tâche de Leipzig se complique au regard des statistiques sensationnelles de Haaland face au club. L’attaquant norvégien a depuis longtemps fait de l’équipe allemande sa victime préférée, avec un total impressionnant de 12 buts en seulement huit rencontres contre elle sous les couleurs du Borussia Dortmund et de Manchester City. Parmi eux figurent les cinq buts inscrits lors de la victoire 7-0 de Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en mars 2023, un résultat encore présent dans l’esprit des supporters.

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Haaland ne montre aucun signe de ralentissement en Europe cette saison : il a déjà marqué quatre fois dans la compétition. Confortablement installé à la deuxième place de Premier League, Manchester City arrive en Allemagne avec le statut de grand favori. Pour Leipzig, qui n’a remporté qu’un seul de ses trois premiers matches européens, la pression monte : le club doit obtenir un résultat positif pour conserver ses chances d’atteindre la phase à élimination directe.