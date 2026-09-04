Heracles Almelo a également remporté son cinquième match de la saison. À domicile, le club s’est imposé 5-0 contre De Graafschap, notamment grâce à un triplé de Jean-Paul N'Djoli, alors que son adversaire ne compte toujours qu’un seul point. Le FC Volendam s’est incliné au terme d’un match exceptionnel contre le FC Emmen (5-3), qui a lui aussi parfaitement lancé sa saison avec douze points sur douze en quatre matches. Almere City a été battu à la surprise générale par le Jong Ajax (0-1).

Heracles Almelo - De Graafschap 5-0

Il ne s’était pas encore écoulé deux minutes quand Heracles a ouvert le score. Sur un service de Chafik Abbas, qui d’autre que N’Djoli a placé une tête surpuissante dans le petit filet. C’était déjà le septième but de la saison pour le Français.

Abbas était en grande forme et a également inscrit le 2-0 juste avant la pause. De Graafschap a eu particulièrement peu de choses à dire et a en plus dû faire sans ses supporters, écartés après des informations faisant état d’une confrontation entre les fans des deux clubs.

Après la pause, cela aurait aussi dû faire 3-0. N'Djoli s’est cependant fait remarquer en tirant, en position idéale, sur l’unique défenseur de De Graafschap encore resté devant lui. Le 3-0 est finalement arrivé par Tristan van Gilst, qui a marqué contre son ancien employeur.

Mais ce n’était pas terminé. À dix minutes de la fin, le score est aussi passé à 4-0, et N'Djoli a inscrit son deuxième but du match. D’une frappe lointaine, il a battu le gardien Ties Wieggers.

Dans les tout derniers instants, le phénomène français a continué de plus belle. Après une faute de Wieggers, N'Djoli a complété son triplé en marquant plein axe : 5-3.

FC Emmen - FC Volendam 5-3

Volendam s’est présenté avec les mêmes onze joueurs que la semaine dernière, lorsque le FC Dordrecht avait été baladé (6-1). Mais c’est Emmen qui s’est montré réellement dangereux le premier avec une tête de Sybrand Veldhuis. Sa tentative a terminé sur la barre.

Volendam est un peu mieux entré dans son match et a cru pouvoir exulter lorsqu’une tentative de Reuven Niemeijer, via l’intérieur, semblait pouvoir finir au fond, mais le ballon est au contraire ressorti devant le but. Alex Plat a bien trouvé la faille peu après, mais son but a été refusé (à juste titre) pour hors-jeu.

À dix minutes de la pause, c’est finalement tombé. Veldhuis a glissé le ballon avec énormément de finesse, et précisément entre les jambes de Luca Blondeau, dans le petit filet opposé : 1-0. Après la pause, Volendam est revenu. Nick Doodeman a remis en retrait pour Huisman, qui a trouvé le chemin des filets d’une frappe sèche : 1-1.

Veldhuis, qui n’était même pas attendu au coup d’envoi, s’est de nouveau illustré après une heure de jeu. Une nouvelle fois, il a passé un défenseur de Volendam entre les jambes, avant de conclure d’une frappe splendide dans la lucarne : 2-1.

Et la fête n’était pas finie pour les supporters d’Emmen. Freddy Quispel s’est intelligemment démarqué avant de tromper Roy Steur : 3-1. Volendam s’est alors lancé à l’attaque et cela a porté ses fruits. Niemeijer a marqué de la tête après un ballon repoussé.

Dans ce duel spectaculaire, le but suivant est tombé presque immédiatement, et c’est encore Quispel qui a joué les héros. À l’entrée de la surface, il a trouvé magnifiquement la lucarne : 4-2. C’était déjà son sixième but de la saison.

Était-ce tout ? Non. Henk Veerman a marqué de la tête au second poteau et a ainsi offert une fin de match irrespirable. Un nouveau but est ensuite tombé. Sur un penalty justement provoqué par Veerman, Michael Breij a fixé le score final à 5-3.

Helmond Sport - VVV-Venlo 4-2

Après une vingtaine de minutes de jeu, Helmond a frappé. Livio Cicero a poussé le ballon au fond à bout portant après que le gardien du VVV, Youri Schoonderwaldt, n’a que partiellement repoussé le boulet de canon de Brian Koglin.

Même après ce but, les joueurs de Helmond étaient la meilleure équipe. Joep van der Sluijs a tenté sa chance de loin avec une frappe magnifique qui s’est écrasée sur la barre. Le VVV a échappé au pire et devait rapidement se ressaisir, mais cela n’a pas été immédiat.

Juste avant la pause, Labinot Bajrami a doublé la mise, mais après le repos, le VVV a aussi trouvé le chemin des filets quand Eanna Clancy a marqué au second poteau sur coup franc : 2-1. Le VVV méritait alors davantage et l’a d’abord obtenu grâce à Lars de Blok, qui a transformé un penalty : 2-2.

Mais le dernier mot a été entièrement pour Mauro Lenaerts. Le Belge a conclu une contre-attaque d’un plat du pied et a vécu des minutes magnifiques, puisqu’il a encore marqué un peu plus tard pour Lenaerts : 4-2. Fou de joie, il a longuement agité son maillot retiré.

RKC Waalwijk - NAC Breda 4-2

Le NAC Breda s’est rendu à Waalwijk avec de bonnes intentions, mais s’est très vite mis en grande difficulté. Rio Hillen a envoyé le ballon dans ses propres filets de manière extrêmement maladroite, ce qui a placé le NAC derrière au score. Quand Leo Greiml a ensuite été expulsé après deux cartons jaunes stupides, les joueurs de Breda ont aussi dû poursuivre à dix.

Carl Hoefkens a encore procédé à quatre changements à la pause, ce qui a permis au NAC de rester dans le match jusqu’au bout. Là où Thijs van Leeuwen et Faissal Al Mazyani sont parvenus à deux reprises à porter l’écart à deux buts, Mohamed Nassoh a sans cesse maintenu le NAC en vie avec deux superbes réalisations. Finalement, cela n’a pas suffi, puisque dans le temps additionnel, Jordy de Wijs a inscrit de la tête le 4-2 pour le RKC.

Vitesse - TOP Oss 2-1

La première période au GelreDome a offert peu d’occasions, mais après la pause, Naoufal Bannis n’a pas mis longtemps à frapper. L’attaquant a parfaitement repris un centre de Nino Zonneveld : 1-0. Mais après un triple changement, TOP Oss a remis de l’ordre dans ses affaires.

Kyanno Silva a en effet trouvé le chemin des filets d’une superbe frappe pour le 1-1. Pourtant, les trois points allaient rester à Arnhem : un but contre son camp de Justin Mathieu a offert la victoire 2-1 à Vitesse.

Almere City - Jong Ajax 0-1

Une main malheureuse du Jong Ajax a offert très tôt un penalty à Almere. Le meilleur buteur Ferdy Druijf a cependant frappé ce penalty beaucoup trop sauvagement et a envoyé le ballon au-dessus du but de Joeri Heerkens.

Almere a été l’équipe dominante en première période, mais Marley Dors, Joey Jacobs et d’autres n’ont pas su concrétiser leurs occasions. Juste après la pause, le Jong Ajax aurait au contraire pu frapper par l’intermédiaire d’Emre Ünüvar, qui, après son crochet, a oublié de donner le ballon et a buté sur le gardien.

Dans le dernier quart d’heure, le Jong Ajax a frappé par Jano Monserrate. Le milieu de terrain recruté cet été en provenance de l’Atlético Madrid a conclu avec sang-froid : 0-1.