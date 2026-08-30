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Siep Engelen

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Le phénoménal Bruno Fernandes offre à Manchester United sa première victoire de la saison avec un triplé

Manchester United vs Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League
B. Fernandes

Manchester United s’est remis de son faux départ de la semaine dernière contre Hull City. À Old Trafford, l’équipe dirigée par Michael Carrick s’est imposée 5-2 face à Ipswich Town. Bruno Fernandes a été le grand homme du match avec un triplé. 

Le début de match de l’équipe à domicile a été poussif, avec seulement Diogo Dalot capable de vraiment mettre à l’épreuve le gardien d’Ipswich, Kjell Scherpen. À l’autre bout du terrain, Senne Lammens est intervenu quand Julio Enciso a foncé seul vers lui. Après une demi-heure de jeu, l’ouverture du score est toutefois tombée sur une superbe reprise de volée de Leif Davis : 0-1. 

Finalement, il a fallu une glissade pour aider United à revenir dans le match. À l’arrière-garde d’Ipswich, tout a complètement tourné au fiasco de cette manière, avant que Matheus Cunha ne lance Fernandes, parti dans le dos de la défense, seul face à Scherpen. Le Portugais a conclu du gauche avec autorité : 1-1. 

Après la pause, Bryan Mbeumo a d’abord encore gâché une occasion de manière insensée, mais le match a ensuite totalement basculé du côté de Manchester United. Cela a aussi été dû à l’arbitrage, qui a validé un but discutable de Harry Maguire. 

Le défenseur a contrôlé le ballon du bras avant de marquer ensuite via la jambe de Jacob Greaves. Peu après, le 3-1 est également tombé, après que ce même Greaves a fauché Cunha, parti au but, dans la surface. Fernandes a transformé le penalty avec beaucoup de sang-froid. 

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La pression est alors retombée sur Manchester United, qui a creusé l’écart en fin de match pour s’offrir une large victoire. Avec une bonne dose de réussite, le ballon est revenu sur Fernandes, qui a complété son triplé avec le 4-1. 

Le score est ensuite même passé à 5-1. Fernandes a lancé Mbeumo, parti au but, face à Scherpen, qui a dû aller chercher le ballon au fond des filets pour la cinquième fois après un joli lob. À la suite d’une erreur grossière de Lisandro Martínez, Chuba Akpom a aussi inscrit un petit but dans le temps additionnel : 5-2 a été le score final.

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