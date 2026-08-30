Manchester United s’est remis de son faux départ de la semaine dernière contre Hull City. À Old Trafford, l’équipe dirigée par Michael Carrick s’est imposée 5-2 face à Ipswich Town. Bruno Fernandes a été le grand homme du match avec un triplé.

Le début de match de l’équipe à domicile a été poussif, avec seulement Diogo Dalot capable de vraiment mettre à l’épreuve le gardien d’Ipswich, Kjell Scherpen. À l’autre bout du terrain, Senne Lammens est intervenu quand Julio Enciso a foncé seul vers lui. Après une demi-heure de jeu, l’ouverture du score est toutefois tombée sur une superbe reprise de volée de Leif Davis : 0-1.

Finalement, il a fallu une glissade pour aider United à revenir dans le match. À l’arrière-garde d’Ipswich, tout a complètement tourné au fiasco de cette manière, avant que Matheus Cunha ne lance Fernandes, parti dans le dos de la défense, seul face à Scherpen. Le Portugais a conclu du gauche avec autorité : 1-1.

Après la pause, Bryan Mbeumo a d’abord encore gâché une occasion de manière insensée, mais le match a ensuite totalement basculé du côté de Manchester United. Cela a aussi été dû à l’arbitrage, qui a validé un but discutable de Harry Maguire.

Le défenseur a contrôlé le ballon du bras avant de marquer ensuite via la jambe de Jacob Greaves. Peu après, le 3-1 est également tombé, après que ce même Greaves a fauché Cunha, parti au but, dans la surface. Fernandes a transformé le penalty avec beaucoup de sang-froid.

La pression est alors retombée sur Manchester United, qui a creusé l’écart en fin de match pour s’offrir une large victoire. Avec une bonne dose de réussite, le ballon est revenu sur Fernandes, qui a complété son triplé avec le 4-1.

Le score est ensuite même passé à 5-1. Fernandes a lancé Mbeumo, parti au but, face à Scherpen, qui a dû aller chercher le ballon au fond des filets pour la cinquième fois après un joli lob. À la suite d’une erreur grossière de Lisandro Martínez, Chuba Akpom a aussi inscrit un petit but dans le temps additionnel : 5-2 a été le score final.