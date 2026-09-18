« Le petit Neymar » enflamme la lutte entre le Barça et le Real Madrid : une décision surprenante fixe sa destination

JJ Gabriel, la pépite de 15 ans de Manchester United, est au cœur d'une bataille acharnée entre plusieurs des plus grands clubs européens, après avoir fait part au club de son souhait de ne pas poursuivre sa carrière au sein de la forteresse d'Old Trafford, dans un contexte d'intérêt marqué de la part du Barça, du Real Madrid, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain.

Selon le journal espagnol « Sport » et le journaliste anglais Chris Wheeler, Gabriel se trouve actuellement à Barcelone, à un moment où les grands clubs intensifient leurs démarches pour trancher l'avenir du joueur, qui fait l'objet de larges éloges et de comparaisons avec le talent de la star brésilienne Neymar.

Le joueur nourrit un désir manifeste de porter le maillot du Barça, puisqu'il a déjà été aperçu avec celui-ci lors de matches amicaux disputés avec ses amis.

Il a également fait savoir qu'il ne souhaitait pas rester à Manchester United, refusant de prendre part au prochain match face à Brentford dans le cadre des compétitions de la « Premier League 2 ».

La conclusion de l'opération se heurte à plusieurs obstacles, au premier rang desquels la nécessité de parvenir à un accord économique et sportif satisfaisant pour toutes les parties.

Gabriel attend par ailleurs de fêter ses 16 ans le 6 octobre prochain, tout en finalisant les démarches pour obtenir un passeport irlandais par l'intermédiaire de son père, ce qui pourrait faciliter son transfert vers l'un des clubs intéressés.

Les regards se tournent tout particulièrement vers la rivalité entre le Barça et le Real Madrid, compte tenu du rôle central attendu de l'agent Ali Barat, qui entretient une relation étroite avec le directeur sportif du Barça, Deco, en plus de ses liens avec les dirigeants du Real Madrid.

Barat avait joué un rôle dans le transfert de Denzel Dumfries vers le club madrilène l'été dernier, selon les mêmes sources.

De son côté, Manchester United n'a pas fermé la porte à un maintien de sa jeune pépite, Michael Carrick, l'entraîneur de l'équipe première, ayant appelé à la prudence et à la patience, affirmant que le mieux pour Gabriel était de rester à l'écart de la couverture médiatique et des pressions croissantes.

Toutefois, la montée de l'intérêt des grands clubs a rendu la tâche de tenir le joueur à l'abri des projecteurs difficile à l'heure actuelle.