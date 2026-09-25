Il semble que la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne soit plus la même au sein de l'équipe de France, malgré l'absence de tout accrochage public entre les deux stars, sur fond de rumeurs croissantes évoquant des différends qui vont au-delà de simples déclarations passagères.

Le site français « Foot Mercato », citant l'émission « After Foot », a rapporté que la rencontre entre Mbappé et Dembélé lors du rassemblement de l'équipe nationale a confirmé l'existence d'un refroidissement dans leur relation, tout en maintenant des rapports normaux devant tout le monde.

L'affaire a suscité le mécontentement du journaliste français Daniel Riolo, qui a estimé que l'histoire avait peut-être pris des proportions démesurées, soulignant que les joueurs, après des années de connaissance et de compétition, auraient pu régler tout différend entre eux de manière directe, en clarifiant la situation et en présentant des excuses si nécessaire.





Au cours de l'émission, l'hypothèse de raisons plus profondes derrière ces tensions a été évoquée, dans le contexte de la polémique liée au Ballon d'Or et à l'entourage des joueurs, ainsi qu'à la nature de la relation étroite qui les unissait par le passé.

Il a également été signalé que Dembélé n'accepte peut-être plus l'image dans laquelle Mbappé le place en tant que « petit frère », d'autant plus que les rôles et les statuts entre eux ont évolué au cours de la dernière période.

En revanche, le staff technique de l'équipe de France s'est empressé de minimiser l'importance des propos évoquant une crise, s'appuyant sur les sourires et les rapports normaux affichés entre les joueurs durant le rassemblement.

Malgré les points d'interrogation persistants autour de leur relation en dehors du terrain, les observateurs s'accordent à dire que toute tension entre Mbappé et Dembélé ne doit pas se répercuter sur l'équipe de France, d'autant que le duo reste l'une des principales armes offensives de l'équipe.







