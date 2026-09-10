Le petit-fils du partenaire de Mohamed Ali : une star de la NBA dispute son premier combat de boxe

Dans une décision que personne n'avait vue venir, et à un mois et demi seulement du coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat de basket-ball américain, l'une des plus grandes stars de la NBA a décidé de troquer le maillot de basket contre les gants de boxe.

La star américaine Jaylen Brown (29 ans) a disputé le premier combat de boxe de sa carrière, et le lieu était aussi surprenant que la décision elle-même : le Nigeria.

Brown, qui a été transféré cet été des Boston Celtics aux Philadelphia 76ers, a publié une vidéo du combat sur son compte officiel Instagram, affirmant qu'il avait disputé l'affrontement sans aucune préparation préalable.

Brown avait précédemment révélé son désir d'entrer dans le monde des sports de combat après sa retraite du basket-ball, et il avait même déjà évoqué l'idée avec Dana White, le président de l'organisation UFC d'arts martiaux mixtes.

La boxe n'est pas étrangère à la star du basket, qui la pratique depuis des années aux côtés du muay-thaï, influencé par son grand-père Willie Brown, qui avait été un partenaire d'entraînement de la légende de la boxe Mohamed Ali Clay.

Brown est considéré comme l'une des figures les plus marquantes du championnat, ayant participé à cinq reprises au All-Star Game et ayant été couronné meilleur joueur des finales 2024 lorsqu'il a mené les Boston Celtics au titre.

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Brown se prépare actuellement à disputer sa première saison sous le maillot des Philadelphia 76ers, qui entameront leur parcours le 21 octobre prochain face aux New York Knicks, tandis que le rêve de tenter une expérience professionnelle en boxe ou à l'UFC continue de l'habiter après la fin de sa carrière dans le basket-ball.