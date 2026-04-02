« Le pessimisme gagne du terrain »… Un nouveau coup dur pour l'Atlético de Madrid avant le choc contre Barcelone

L'Atlético de Madrid a essuyé un nouveau coup dur avant son match contre Barcelone, prévu samedi prochain en Liga.

Le journal « Sport » a déclaré : « Le pessimisme grandit à l'Atlético de Madrid quant au rétablissement de plusieurs joueurs blessés avant le match contre le Barça. »

Barcelone doit affronter l'Atlético de Madrid le 4 avril en Liga, après la trêve internationale, puis les deux équipes se retrouveront les 8 et 14 du même mois pour les quarts de finale aller-retour de la Ligue des champions.

Les Rojiblancos ont annoncé mercredi la blessure de deux de leurs joueurs : l'Américain Johnny Cardoso et le Norvégien Alexander Sørloth.

Le journal précise aujourd'hui que le joueur qui inquiète actuellement Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, est Marc Poblet.

Le défenseur catalan s'est blessé lors du match de Ligue des champions contre Tottenham et n'est toujours pas prêt à revenir.

Cette blessure est un coup dur pour la défense de l'Atlético de Madrid, car l'ancien joueur d'Almería est devenu un élément clé de l'effectif de l'entraîneur depuis qu'il s'est vu attribuer une place de titulaire fin novembre.

Poblet s'entraîne actuellement à Cerro del Espino avec le reste de ses coéquipiers, mais il ne sera pas disponible pour le match de championnat de samedi contre Barcelone. Sa participation au match aller de la Ligue des champions, qui se déroulera mercredi prochain au Camp Nou, également contre le club catalan, est également très incertaine.

L'absence de Pobel obligera Simeone à remanier sa défense.

Marcos Llorente, le latéral droit titulaire, manquera un match en raison d'une suspension après avoir reçu son cinquième carton jaune lors du derby contre le Real Madrid.

Simeone devra donc s'appuyer sur une défense à quatre composée de Nahuel Molina, Giménez, Hanko et Rogerio, avec Jan Oblak ou Juan Musso dans les cages.

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