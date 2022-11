Le père du crack brésilien Endrick fait une révélation sur l'intérêt du PSG

C’est sans aucun doute le plus grand espoir du football brésilien. Comparé à Pelé pour sa précocité et son sens du but, le joueur de 16 ans aura l’embarras du choix concernant son avenir.

Endrick va quitter son club formateur à l’été 2024. Il aura atteint la majorité et pourra signer dans le club de son choix. Ils sont nombreux à vouloir s’offrir ses services. En plus des plus grands clubs anglais, le jeune buteur est aussi suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Cependant, c’est une autre destination qui se dessine pour Endrick. Ce dernier serait l’une des grosses priorités du Paris Saint-Germain. Le club français veut mettre le paquet pour devancer la concurrence une année et demi avant un éventuel transfert en Europe.

Le père d’Endrick a laissé entendre que le club français avait un coup d’avance dans ce dossier.

« Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l'état actuel des choses, a-t-il confié dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Le PSG a déjà déménagé ».

