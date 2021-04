Le père d'Haaland poursuivi jusque dans... les toilettes !

La présence d'Alf-Inge Haaland et de Mino Raiola à Barcelone jeudi a fait sensation.

Le duo a atterri en Catalogne sur le même vol mais, curieusement, a quitté l'aéroport El Prat de Barcelone séparément.

Une tactique de diversion qui n'a servi à rien

Selon le photographe Jordi Galvany, travaillant pour le média ibérique RAC1, Raiola est partie le premier, espérant être aussi discret que possible et que la presse presse se disperserait et permettrait à Haaland de partir en paix, mais leur plan n'a pas fonctionné.

Raiola aurait dit à Haaland d'attendre dans les toilettes de l'aéroport pour éviter la presse, permettant à l'agent de capter toute l'attention des médias. Mais, après son départ, la presse est restée sur place.

Une demi-heure plus tard, le père d'Haaland est apparu et est monté dans une voiture qui l'attendait près de la porte, mais il n'a pas pu éviter d'être photographié.

Pour rappel, le père d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, et son agent, le célèbre Mino Raiola, se sont entretenus jeudi avec Barcelone et le Real Madrid au sujet d'un éventuel transfert de l'attaquant superstar du Borussia Dortmund.

Alf-Inge Haaland et Raiola se sont envolés pour Barcelone jeudi matin pour une réunion de 2 heures et demie avec le nouveau président du Barca Joan Laporta et le nouveau directeur du football du club, Mateu Alemany.

Les deux hommes sont désormais attendus en Angleterre, afin de visiter les installations de plusieurs gros clubs anglais et de discuter avec leurs dirigeants.