Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, le prodige du Barça, n'a pas accepté que son fils ne décroche que la troisième place dans la course au Ballon d'Or, remporté par Harry Kane devant Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Dans des déclarations incendiaires et extrêmement directes, le père du talent du Barça a ouvert le feu sur le système de vote en Espagne, l'accusant de favoriser l'attaquant du Real Madrid au seul motif qu'il porte le maillot blanc.

Lors d'un entretien saisissant avec le célèbre journaliste Jota Jordi, Mounir Nasraoui a exprimé son choc et sa vive surprise face aux voix allées à Mbappé, qui a terminé deuxième au classement, s'interrogeant sur les critères retenus par le représentant espagnol du magazine « France Football », le directeur du journal « AS » José Félix Díaz.

Mounir n'a pas hésité à formuler une critique directe et cinglante, déclarant : « J'aimerais voir un jour à l'écran l'un de ceux qui ont voté pour Mbappé, j'aimerais discuter avec lui, et toi aussi mon ami, toi qui es supporter de Mbappé. »

Le père de Lamine est allé encore plus loin, reliant explicitement l'affaire à l'influence du maillot du Real Madrid sur certaines voix, dans une allusion que beaucoup ont considérée comme une accusation claire de partialité.

Il a ajouté sur un ton furieux : « Ça n'arrive qu'ici, en Espagne. Si le meilleur joueur du monde joue pour le Real Madrid, alors votez pour l'équipe nationale ! Je ne dis pas... C'est un trophée pour un joueur, pas pour une équipe. On est au XXIe siècle, mon vieux ! »

Les déclarations musclées de Mounir ont déclenché une vive polémique dans le milieu du football autour de l'influence qu'exerce l'appartenance d'un joueur à un club donné sur son évaluation dans la course au Ballon d'Or, et ont rouvert un débat aussi ancien que nouveau sur l'objectivité du vote.

Il semble que le phénomène du vote à motivation nationale ne se soit pas limité à l'Espagne : les faits indiquent que l'Argentine a voté pour Lionel Messi, la France pour Mbappé et l'Angleterre pour Harry Kane, tandis que la Géorgie a voté pour sa star Khvicha Kvaratskhelia, ce qui renforce les doutes sur les véritables critères de sélection.