Le père de la star brésilienne Neymar a appelé son fils à poursuivre sa carrière sur les terrains et à ne pas mettre un terme à sa carrière internationale. Il l’a exhorté à retrouver sa passion et à retrouver le sourire sur la pelouse, lui lançant : « Retrouve le sourire sur le terrain ».

Le joueur avait annoncé sa retraite internationale après l’élimination du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal espagnol « Marca », le père du joueur a publié un long message sur son compte officiel Instagram pour l’encourager à poursuivre sa carrière et à ne pas abandonner le football. Voici l’intégralité de son appel : « Mon fils… Quelle aventure ! Et quel parcours magnifique ! Un chemin pavé d’obstacles, parfois douloureux, mais infiniment béni. »

Dans son message, le père de Neymar a rappelé les débuts de son fils, déclarant : « J’ai l’impression que c’était hier que j’ai vu cet enfant, le ballon entre les pieds, en train de rêver… sans jamais imaginer jusqu’où Dieu l’emmènerait. Dès ton plus jeune âge, j’ai compris qu’il y avait quelque chose de différent chez toi. Ce n’était pas seulement du talent, c’était une vocation et un objectif. »

Le père de Neymar a ajouté : « Nous avons tracé notre route, guidés par nos convictions et nos principes. Nous avons souvent dit “non” quand tout le monde attendait un “oui”, renonçant à beaucoup pour rester fidèles à notre foi, et Dieu nous a récompensés. »

Le père a ensuite retracé les étapes de la carrière professionnelle de son fils : « Nous avons vécu chaque étape de ce parcours. J’ai célébré tes premiers buts, tes premières réussites et ton entrée dans le football professionnel ; puis, j’ai vibré d’enthousiasme tandis que les grands stades rugissaient, que tu remportais des titres, que tu parcourais le monde, que tu jouais avec la sélection brésilienne et que tu atteignais la scène internationale. J’ai vu ce petit garçon devenir l’un des meilleurs joueurs de sa génération. »

Le père de la star brésilienne a souligné l’importance de son rôle de père en déclarant : « Mais pour moi, rien ne vaut le privilège de suivre chacun de tes pas en tant que père. »

Il a exprimé sa gratitude en ces termes : « Merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir permis d’être à tes côtés dans les moments les plus heureux comme dans les plus difficiles. Nous avons pleuré ensemble, prié ensemble, célébré ensemble et appris ensemble. »

Il a ajouté : « Une chose que notre histoire m’a apprise, c’est que Dieu tient toujours les rênes. Ce n’est pas seulement une question de décisions, de talent ou de travail acharné ; c’est Sa main qui guide tout, même quand on ne le comprend pas. »

Il conclut par une demande paternelle : « Mon fils, continue à jouer au football. Redécouvre la joie d’avoir le ballon entre les pieds, retrouve le sourire sur le terrain. Tu es en bonne santé ; Dieu t’a encore offert la chance de faire ce que tu aimes. »

Il a conclu : « Prends du plaisir à jouer. Ne porte pas sur tes épaules le poids des décisions, des critiques, des attentes ou des revers que la vie t’impose. Certaines choses relèvent des êtres humains, mais certaines décisions n’appartiennent qu’à Dieu… L’avenir est entre les mains de Dieu. Aucune décision prise aujourd’hui n’écrit l’intégralité de ton histoire, et un rêve en attente n’est pas un rêve mort. Une période difficile ne scelle jamais l’issue du match : c’est Dieu qui inscrit le dernier but de notre existence. »

Il a conclu : « C’est Lui qui a ouvert des portes que nul autre n’aurait pu ouvrir, c’est Lui qui t’a relevé alors que beaucoup pensaient que c’était impossible, et c’est Lui qui a soutenu notre famille dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. »

Et il a ajouté : « C’est pourquoi n’aie pas peur de demain, et vis ta vie au jour le jour. Entraîne-toi, souris, joue au football, serre tes enfants dans tes bras, aime ta famille, et continue d’être l’homme que Dieu t’a appelé à être. Quant au reste… remets le reste entre les mains de Dieu. Quand je regarde en arrière, je vois bien plus que des coupes, des buts, des contrats ou des titres honorifiques. Je vois des miracles, je vois le salut, je vois des promesses qui se réalisent, et je vois un Dieu fidèle qui ne nous a jamais abandonnés. »

Et quand je regarde vers l’avenir, je m’accroche à cette même certitude : le meilleur n’est ni une question d’âge ni une question de circonstances… Le meilleur dépend de Dieu. D’autres chapitres, que tu n’as pas encore imaginés, pourraient s’ouvrir, car Dieu prépare peut-être quelque chose de plus grand que tous tes rêves. En tant que père, je crois et je prie toujours. »

En attendant, sois heureux, joue au football le cœur léger, reviens pour faire plaisir aux gens, et accomplis la mission que Dieu t’a confiée dès ton enfance. N’oublie jamais qu’avant d’être admiré par le monde entier, tu as toujours été aimé de Dieu. Mon fils, je suis prêt à tout recommencer : chaque voyage, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque inquiétude, chaque prière. »