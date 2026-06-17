Le père de Memphis Depay brise soudainement le silence sur un sujet sensible en pleine Coupe du monde

L'influenceuse brésilienne Lary Simões n'a jamais été enceinte du international néerlandais Memphis Depay. C'est ce qu'affirme son père, Dennis Depay, dans une interview accordée à Story.

En pleine Coupe du monde, le journaliste de Story, Nick Dijkman, s’intéresse soudain à la vie privée du meilleur buteur de l’histoire des Oranje et interroge son père, Dennis.

Le père évoque notamment le « drame du bébé » de l’année dernière : l’influenceuse brésilienne avait affirmé être enceinte de lui, puis accusé l’attaquant des Corinthians d’avoir rompu tout contact.

Malheureusement, la petite fille de Simões est décédée avant même sa naissance. Memphis ne s’est jamais exprimé publiquement sur cette situation, mais son père l’a soudainement fait pendant la Coupe du monde.

« À l’époque, j’ai tout de suite demandé à Memphis s’il allait devenir papa. Mais il m’a répondu : “Ce n’est pas vrai, elle n’est pas enceinte de moi. Cette femme n’en avait qu’après l’argent de Memphis” », affirme Depay.

Actuellement, l’attaquant se concentre exclusivement sur sa carrière. « Je lui ai demandé quand il comptait se marier, raconte son père. Il m’a répondu : “Si je rencontre une bonne femme, je me marierai. Ce serait sympa.” »

Il y a plusieurs années, Memphis avait choisi de faire inscrire son prénom sur son maillot, en raison d’une relation tendue avec son père. Depay a quitté le foyer familial alors que le jeune « Moordrechter » n’avait que quatre ans, mais leurs rapports se sont depuis nettement améliorés.