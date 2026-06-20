Le père de Mbappé affirme : « Nous avons payé le prix fort pour la célébrité de Kylian… et succéder à Deschamps s’avérera ardu pour Zidane. »

Wilfried Mbappé, le père de la star française Kylian Mbappé, a rappelé les lourds sacrifices humains qui sous-tendent le succès de son fils. Il a souligné que l’attaquant du Real Madrid avait quitté le foyer familial dès l’âge de 12 ou 13 ans et n’y était jamais revenu, révélant ainsi l’envers du décor de son ascension vers la célébrité.

Évoquant l’enfance de son fils, Wilfried Mbappé a confié à la télévision française : « Je veux insister sur les sacrifices. On parle des sacrifices humains que représente le fait d’avoir un fils qui joue au football. J’ai vu Kylian quitter la maison à 12 ou 13 ans. »

Wilfried estime que, malgré le succès éclatant de son fils, quelque chose d’irremplaçable s’est perdu : le temps qu’il aurait dû passer à ses côtés.

Il a ajouté : « Les gens ne s’en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent, beaucoup de choses que nous ne pourrons jamais rattraper, et beaucoup de choses que nous n’avons pas faites ensemble. »

« De nos jours, quel parent met au monde un enfant pour le voir partir à 13 ou 14 ans ? Personne… Aucun père, aucune mère ne peut dire : “Mon fils a quitté la maison à 13 ans et n’est jamais revenu” », poursuit-il. C’est exactement ce qui nous est arrivé. C’est son projet personnel, c’est une belle histoire, mais la vérité, c’est que lorsque j’explique cela à certains parents… ils ne comprennent pas. Les gens n’arrivent pas à se l’imaginer, car il jouait déjà à Monaco aux côtés de champions… »

Interrogé sur Zinédine Zidane, dont le nom circule pour prendre les rênes des Bleus, il conclut : « Je ne sais pas s’il est le candidat idéal, mais ce serait vraiment une bonne chose. »

Il a conclu : « Nous l’apprendrons plus tard, mais succéder à Deschamps s’annonce très difficile. On peut lui reprocher beaucoup de choses aujourd’hui ; pourtant, dès qu’il partira, on redécouvrira ses nombreux atouts. Il ne faut pas oublier ce qu’il a accompli ni le palmarès impressionnant qu’il laissera derrière lui, et si son successeur est Zidane, nous serons tous ravis. »