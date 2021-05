Le père de Lirola affirme qu'il veut rester à l'OM

Arrivé à Marseille cet hiver dans le cadre d'un prêt depuis la Fiorentina, Pol Lirola espère rester à l'OM la saison prochaine.

Le mercato s'annonce particulièrement agité à Marseille. Alors que de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat (à l'image de Florian Thauvin, qui a déjà annoncé son départ vers les Tigres de Monterrey), d'autres pourraient être vendus pour alléger les finances du club.

Côtés arrivées, le Brésilien Gerson est notamment espéré même si les attentes de Flamengo sont élevées pour libérer le milieu de terrain brésilien. Le club pourrait également se tourner vers des joueurs déjà présents dans son effectif afin de les faire signer de manière définitive.

Prêté cet hiver par la Fiorentina avec une option d'achat aux environs de 12 millions d'euros, Pol Lirola fait partie de ceux-là. Et le joueurs de couloir espagnol serait très intéressé par l'idée de rester dans la cité phocéenne, à en croire les déclarations de son père dans La Provence.

"Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique, affirme en effet ce dernier. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina."

Depuis la nomination de Jorge Sampaoli à la tête de l'équipe début mars, Lirola est devenu un titulaire indiscutable sous la tunique olympienne. Utilisé comme piston droit dans le système à trois défenseurs axiaux du manager argentin, il se régale et régale ses attaquants de par ses débordements incessants pour offrir de bons ballons.

Depuis son débarquement sur la Canebière, Lirola a disputé 18 matchs de championnat pour deux buts et deux passes décisives. Le joueur de 23 ans se voit désormais poursuivre l'aventure sur le plus long terme, dans une équipe qui devrait valider son billet pour la prochaine Ligue Europa, dimanche soir lors de la 38e et dernière journée de la saison. Un nul sur la pelouse de Metz suffira à cela, et même un revers ne serait pas fatal, puisqu'il faudrait alors une large victoire de Lens sur Monaco pour les priver de la cinquième place.