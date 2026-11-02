Mounir Nasraoui, le père de la star espagnole du Barça Lamine Yamal, a révélé des détails concernant le nom de famille de son fils, expliquant que « Yamal » n'est pas le nom de famille comme beaucoup le pensent, mais que le joueur porte en réalité un nom de famille différent.

Les déclarations de Nasraoui sont intervenues en marge de la large victoire du Barça face au Deportivo Alavés sur le score de 6-1, samedi, dans le cadre du championnat espagnol, lors d'une rencontre durant laquelle Yamal a poursuivi son excellente forme sous le maillot catalan.

Le père du joueur a déclaré lors d'un direct sur les réseaux sociaux : « Je veux vous dire une chose que tout le monde sait. Lamine Yamal n'est pas un nom de famille, son nom de famille est Nasraoui Ebana, afin que vous le sachiez, et ne vous méprenez pas sur mes propos. »

Mounir Nasraoui, connu sous le surnom de « le Persévérant », tient à apparaître régulièrement sur les plateformes de réseaux sociaux, où il adresse des messages de soutien à son fils et exprime sa grande confiance en ses capacités. Il a également publié une autre vidéo samedi, dans laquelle il a déclaré : « Vous n'atteindrez pas le sommet tant que Lamine Yamal sera sur le terrain. »

Yamal, âgé de 19 ans, est l'une des plus grandes stars du Barça et du football mondial, après avoir terminé à la troisième place du classement du Ballon d'Or récemment, et avoir déjà été sacré champion du monde selon ce qui est rapporté dans l'article.

Lamine Yamal est né en juillet 2007 dans la banlieue de Barcelone, de son père Mounir Nasraoui et de sa mère Sheila Ebana, originaire de Guinée équatoriale, qui travaillait comme serveuse.