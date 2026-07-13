Le père de la star sud-africaine a déclaré : « Nous attendons les résultats de l’autopsie. »

La police a ouvert une enquête après la découverte du corps du joueur international sud-africain Jaiden Adams, ce week-end, dans une propriété du Cap.

Le joueur de 25 ans était décédé deux semaines seulement après avoir contribué à qualifier l’équipe nationale pour les phases éliminatoires de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

La cause du décès n’a pas encore été communiquée par les autorités.

Dans un communiqué transmis à l’agence Associated Press, la police a déclaré : « Samedi, la police du centre du Cap a ouvert une enquête après la découverte du corps d’un homme âgé de 25 ans. »

Elle a ajouté : « Les circonstances de cet incident sont toujours en cours d’enquête. »

Selon les forces de l’ordre, le corps a été découvert vers 11 h samedi matin à l’intérieur d’une propriété du quartier de Shoech Clove, sans que d’autres précisions ne soient fournies.

Juanito Adams, le père du joueur, aconfirmé dimanche à la chaîne sud-africaine eNCA que la famille attendait toujours les résultats de l’autopsie et n’avait pris aucune disposition concernant les funérailles.

« Comme vous le savez tous, ce décès a été soudain. La famille a du mal à accepter ce qui s’est passé », a-t-il confié.

Il a ajouté : « Ce ne sera pas facile d’avancer. Les gens disent que ça deviendra plus facile avec le temps, mais ce ne sera pas le cas ; on apprend simplement à vivre avec. »

Adams avait disputé les trois matches de la phase de poules avec l’équipe d’Afrique du Sud lors de la meilleure campagne de l’histoire de la sélection en Coupe du monde, mais il n’avait pas pris part à la défaite 1-0 face au Canada en seizièmes de finale, le 28 juin.

Samedi, lors des quarts de finale de la Coupe du monde, les rencontres Angleterre-Norvège et Argentine-Suisse ont été précédées d’une minute de silence et d’un hommage à la mémoire d’Adams.