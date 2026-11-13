Le père de la star du Real Madrid à Istanbul : un mouvement inattendu rapproche Diaz d'un départ

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Le club turc du Beşiktaş a franchi une nouvelle étape dans ses démarches pour recruter l'international marocain Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, après avoir accueilli son père Abdelkader dans la ville d'Istanbul pendant trois jours, un mouvement qui reflète le sérieux du club dans sa volonté d'enrôler le joueur lors du prochain mercato hivernal.

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Le journal turc « Fotospor » a révélé que le président de Besiktas, Serdar Adali, et l'entraîneur Vincenzo Italiano ont tenu une réunion avec le père du joueur marocain, afin de discuter de la possibilité d'un transfert de son fils dans les rangs de l'équipe et de connaître la position de la famille concernant le projet sportif que le club cherche à présenter pour convaincre Diaz de vivre une nouvelle expérience dans le championnat turc.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement de contacts entamés il y a plusieurs semaines, après qu'Ibrahim Diaz a tenu une réunion par visioconférence avec l'entraîneur italien à la fin du mois d'octobre dernier, avec l'accord de la direction du Real Madrid.

Lors de cet entretien, Italiano a présenté les détails du projet sportif de Besiktas, ainsi que le rôle qui attend le joueur en cas d'accord sur son transfert vers l'équipe.

Selon le journal turc, cette première réunion a laissé une impression positive chez la star marocaine, ce qui a poussé les responsables de Besiktas à intensifier leurs démarches et à passer de la phase de contact avec le joueur à l'ouverture de canaux directs avec les membres de son entourage, dans une tentative d'explorer les chances de conclure l'opération avant d'entamer des négociations officielles avec le club espagnol.

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La visite d'Abdelkader Diaz a été marquée par sa présence au match de Besiktas face à Gençlerbirligi, ainsi que par la tenue d'une nouvelle réunion avec l'entraîneur Vincenzo Italiano, qui a tenu à exposer sa vision technique concernant l'exploitation des qualités du joueur et le rôle qu'il pourrait occuper au sein de l'équipe, avant le retour du père de la star marocaine en Espagne à l'issue de sa visite.

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Le club turc parie sur le fait que ces contacts aboutissent à des signaux positifs de la part de la famille du joueur, lui permettant de passer à l'étape suivante des négociations, d'autant que la direction de Besiktas est consciente de l'importance d'obtenir l'accord de Diaz avant d'ouvrir une discussion directe avec le Real Madrid sur les conditions de son transfert.

Dans ce contexte, Serdar Adali prévoit de se rendre dans la capitale espagnole, Madrid, pour rencontrer les responsables du club merengue et entamer les négociations en vue de recruter le joueur, en cas de réception de signaux encourageants de la part de sa famille, dans une démarche visant à transformer l'intérêt initial en un accord réalisable lors du marché des transferts hivernal.

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Les démarches successives de Besiktas témoignent de sa volonté de boucler l'opération via un parcours de négociation débutant par la conviction du joueur et de son entourage quant au projet sportif, avant de passer à la négociation avec le Real Madrid.

Toutefois, la conclusion de l'opération reste liée à la position finale d'Ibrahim Diaz et à la disposition du club espagnol à accepter son départ en janvier prochain.