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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le père de la star du Real Madrid à Istanbul : un mouvement inattendu rapproche Diaz d'un départ

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Le club turc du Beşiktaş a franchi une nouvelle étape dans ses démarches pour recruter l'international marocain Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, après avoir accueilli son père Abdelkader dans la ville d'Istanbul pendant trois jours, un mouvement qui reflète le sérieux du club dans sa volonté d'enrôler le joueur lors du prochain mercato hivernal.

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Le journal turc « Fotospor » a révélé que le président de Besiktas, Serdar Adali, et l'entraîneur Vincenzo Italiano ont tenu une réunion avec le père du joueur marocain, afin de discuter de la possibilité d'un transfert de son fils dans les rangs de l'équipe et de connaître la position de la famille concernant le projet sportif que le club cherche à présenter pour convaincre Diaz de vivre une nouvelle expérience dans le championnat turc.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement de contacts entamés il y a plusieurs semaines, après qu'Ibrahim Diaz a tenu une réunion par visioconférence avec l'entraîneur italien à la fin du mois d'octobre dernier, avec l'accord de la direction du Real Madrid.

Lors de cet entretien, Italiano a présenté les détails du projet sportif de Besiktas, ainsi que le rôle qui attend le joueur en cas d'accord sur son transfert vers l'équipe.

Selon le journal turc, cette première réunion a laissé une impression positive chez la star marocaine, ce qui a poussé les responsables de Besiktas à intensifier leurs démarches et à passer de la phase de contact avec le joueur à l'ouverture de canaux directs avec les membres de son entourage, dans une tentative d'explorer les chances de conclure l'opération avant d'entamer des négociations officielles avec le club espagnol.

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La visite d'Abdelkader Diaz a été marquée par sa présence au match de Besiktas face à Gençlerbirligi, ainsi que par la tenue d'une nouvelle réunion avec l'entraîneur Vincenzo Italiano, qui a tenu à exposer sa vision technique concernant l'exploitation des qualités du joueur et le rôle qu'il pourrait occuper au sein de l'équipe, avant le retour du père de la star marocaine en Espagne à l'issue de sa visite.

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Le club turc parie sur le fait que ces contacts aboutissent à des signaux positifs de la part de la famille du joueur, lui permettant de passer à l'étape suivante des négociations, d'autant que la direction de Besiktas est consciente de l'importance d'obtenir l'accord de Diaz avant d'ouvrir une discussion directe avec le Real Madrid sur les conditions de son transfert.

Dans ce contexte, Serdar Adali prévoit de se rendre dans la capitale espagnole, Madrid, pour rencontrer les responsables du club merengue et entamer les négociations en vue de recruter le joueur, en cas de réception de signaux encourageants de la part de sa famille, dans une démarche visant à transformer l'intérêt initial en un accord réalisable lors du marché des transferts hivernal.

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Les démarches successives de Besiktas témoignent de sa volonté de boucler l'opération via un parcours de négociation débutant par la conviction du joueur et de son entourage quant au projet sportif, avant de passer à la négociation avec le Real Madrid.

Toutefois, la conclusion de l'opération reste liée à la position finale d'Ibrahim Diaz et à la disposition du club espagnol à accepter son départ en janvier prochain.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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